Gli specchietti hanno i giorni contati Ecco cosa li sostituirà

ilgiornale

: Se ci fosse una legge che prevede il ritiro della patente per tutti quelli che non usano gli specchietti retrovisor… - MatBon_ : Se ci fosse una legge che prevede il ritiro della patente per tutti quelli che non usano gli specchietti retrovisor… - Ser_Nelkore : RT @quattroruote: Sui modelli #Lexus debuttano gli specchietti retrovisori digitali. Dapprima saranno proposti sulla berlina ES (che arriva… - JhonnyCIOFFI : @e_pirina Ah si per cosa per gli specchietti 'forati'? Eh si che idea. O per il muso con le soffiature ripreso da M… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Quotidianamente usiamo gliretrovisori. Lo facciamo quando dobbiamo superare e anche per parcheggiare. Ma ben presto potrebbero diventare solamente un ricordo. Come riporta Bussiness Insider, infatti, potrebbero venir sostituiti da delle telecamere. "Almeno questo - si legge sul sito - è quello che ci indica il mercato che vede protagoniste vetture sempre più moderne. Se da un lato vedere un prototipo senzaè diventata ormai unanormale, nei prossimi mesi sarà possibile vedere su strada anche auto di serie privi di".Come spesso accade da un po' di anni a questa parte, sono le case giapponesi quelle più all'avanguardia. L'obiettivo è quello di alloggiare le telecamere all'interno delle alette in modo tale da "migliorare l"efficienza aerodinamica e la sicurezza". Ma c'è un motivo particolare per cui il Giappone occupa il primo posto di questa ...