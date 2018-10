Gli effetti del Mondiale 2014 sul calcio brasiliano | i ricavi dei club a +30%

7-8 ore di sonno a notte sono la quantità ottimale per la salute : ecco Gli effetti sul cervello e sulle abilità cognitive del dormire troppo o troppo poco : I neuroscienziati del Brain and Mind Institute della Western University hanno condotto lo studio sul sonno più grande del mondo per catturare le vere abitudini delle persone su un processo così importante per il nostro organismo. Lo studio, pubblicato sulla rivista SLEEP, è stato lanciato nel 2017 ed entro pochi giorni oltre 40.000 persone di tutto il mondo hanno partecipato all’indagine scientifica online, che includeva un questionario ...

Torna l’ora solare - come superare Gli effetti collaterali : L’ora solare sta per Tornare. A fine ottobre infatti sposteremo le lancette dell’orologio indietro di un’ora, facendo i conti con diversi effetti collaterali, alcuni dei quali molto fastidiosi. Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle 3 entrerà in vigore l’ora solare. Dormiremo un’ora in più, mentre farà buio prima, con conseguenze per il nostro equilibrio psicofisico. Se pochi fortunati non avvertono il ...

Sigarette elettroniche VS tradizionali : ecco Gli effetti del vapore e del fumo sulla colorazione dei denti : È ben noto che fumare Sigarette provochi macchie sui denti che non sono facilmente rimovibili spazzolando regolarmente, ma poco si sa sugli effetti di Sigarette elettroniche e prodotti di riscaldamento del tabacco. Gli scienziati della British American Tobacco (BAT) hanno così deciso di confrontare una sigaretta elettronica, un prodotto che scalda il tabacco e una sigaretta convenzionale per determinare i loro effetti sullo smalto dei denti. I ...

Alzheimer - prevenire la malattia con l’alimentazione? Ecco Gli effetti di un tipo particolare di dieta sul declino cognitivo : Abbiamo tutti vissuto almeno una volta la cosiddetta “sensazione di pancia”, quando sappiamo dal profondo che qualcosa è vero. Questo e altri fenomeni (come le “farfalle nello stomaco”) descrivono alla perfezione quello che gli scienziati hanno appena dimostrato: l’intestino e il cervello sono più connessi di quanto si pensasse in precedenza, al punto che la salute dell’uno può influenzare quella dell’altro. Sulla base di questo concetto ...

Chikungunya - il virus scambiato per artrite remautoide / I sintomi sono gli stessi - ma Gli effetti peggiori : C'è allarmismo per un virus pericoloso che si chiama Chikungunya che viene scambiato per artrite remautoide per i sintomi piuttosto simili ma gli effetti possono essere ancora peggiori.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:04:00 GMT)

Attività fisica e inquinamento atmosferico : ecco Gli effetti di un esercizio regolare all’aria aperta sulla salute di fumatori e non : Un nuovo studio, condotto dal Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) su 4.500 persone di 9 Paesi europei (Italia, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) e pubblicato sulla rivista Environment International, ha voluto valutare se l’esposizione residenziale all’inquinamento atmosferico – valutata come la concentrazione annua media di diossido di azoto e di polveri sottili PM2.5 e PM10 – modifica gli ...

Gli effetti di un genitore "freddo" sui figli - dice uno studio sui gemelli - : Uno studio su coppie di gemelli identici afferma che il bambino che subisce un atteggiamento più duro da parte dei genitori può sviluppare aggressività

Gli effetti di un genitore “freddo” sui figli (dice uno studio sui gemelli) : (foto: Pixabay) Emozioni superficiali, scarsa empatia, mancanza di senso di colpa. È questo ciò che rischiano di sviluppare i bambini che vengono trattati con freddezza o duramente dai genitori. Almeno secondo i ricercatori delle University of Pennsylvania, University of Michigan e Michigan State University che hanno condotto uno studio su 227 coppie di gemelli identici, individuando piccole differenze nel comportamento dei genitori nel rapporto ...

Indonesia : i ministri delle Finanze del G20 discutono Gli effetti delle dispute commerciali : "Se queste tensioni dovessero intensificarsi ulteriormente, l'economia globale subirebbe un colpo significativo", ha avvertito ieri il diretto... Un altro importante argomento di discussione durante ...

Gli additivi delle sigarette elettroniche sono pericolosi per la salute : ecco Gli effetti negativi sui polmoni : Le sigarette elettroniche, i popolari dispositivi alimentati a batteria che simulano l’atto di fumare una sigaretta tradizionale, erogano un vapore derivato da sostanze chimiche liquide contenute in una cartuccia ricaricabile. Le ricariche solitamente contengono glicole propilenico, nicotina e spesso aromi. Il glicole propilenico – un additivo alimentare inodore e incolore – lo si trova in numerosi cibi e bevande processate ed è anche utilizzato ...

Spread - Gli effetti sugli interessi : 400 milioni in più a settembre : L’ultima asta dei Bot annuali, con un aumento del rendimento di 51 punti base rispetto a settembre, ha restituito un aumento della spesa per interessi pari a poco meno di 30 milioni...

Foggia - aggredì agenti nel Cara : gambiano rischia l'espulsione/ Scattano Gli effetti del Decreto Salvini : Foggia, aggredì agenti nel Cara: gambiano rischia l'espulsione. Ultime notizie Cerignola, Scattano gli effetti del Decreto Salvini: ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:07:00 GMT)