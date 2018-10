Giovane mamma riporta ferite multiple per proteggere la figlia dalla grandine | “E’ una

La serata con le amiche finisce in tragedia : Tonia - Giovane mamma - muore a 30 anni : Due comunità sono ora in lutto stretto per la morte di una giovane mamma che ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Aveva 30 anni e lascia un figlio di appena 4 anni Antonietta Perrella, detta Tonia, che era originaria di Caivano e se n’è andata poco prima dell’alba di sabato mattina. Era al volante della sua Lancia Y10, ricostruisce Il Mattino, quando è finita contro un muro di cemento in via Donadio, a Cardito, in ...

Tonia Parrella - Giovane mamma morta in un incidente : incidente a Cardito, in provincia di Napoli: la donna, 30 anni, lascia il marito e un figlio piccolo

Giada - Giovane mamma ed ex nazionale azzurra morta nel sonno : "Tragedia inspiegabile" : L'ex atleta della nazionale di pattinaggio morta in casa a San Giovanni in Marignano, Rimini. Si era sposata da poco e aveva...

Grosseto - si ribalta l’auto : Giovane mamma muore in ospedale : Non ce l'ha fatta a superare i gravi traumi riportati in un incidente stradale Debora Sulas, 32enne residente a Batignano (Grosseto) rimasta ferita gravemente sabato mattina in località Colombaio. l’auto della donna, mamma di due bambini, si è capovolta e lei è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.Continua a leggere

Alluvione in Calabria - 5 ottobre 2018 - confermate tre vittime - la Giovane mamma Roberta e i suoi due bimbi : Ritrovato il corpo della terza vittima, il secondo figlio di Roberta. Una tragedia nel lametino. A poco più di un mese e mezzo dal terribile Alluvione del Raganello, sul Pollino, il maltempo torna...

Marco Carta operato d'urgenza : "Ho avuto paura - mia mamma è morta Giovane" : 'Dovevo andare a cantare ad Assisi, all'imporvviso sono stato malissimo in treno. Hanno chiamato un dottore, hanno fermato il treno, c'era l'ambulanza ad aspettarmi. Mi hanno tenuto un paio di ore ad ...

Pamela Mastropietro - una stele di cristallo per la Giovane uccisa. La mamma : 'Aiutateci ad avere giustizia e verità' : La madre della ragazza ha lanciato un appello alle istituzioni e alla politica: 'Qui sembra tutto morto, non sento niente, ci deve essere, un'altra Pamela? Allora aiutateci a tirare la fuori la ...

Australia : mamma - nonna e 3 bambine trovate morte in casa. Fermato un Giovane : Le vittime sono due gemelle di due anni, la sorellina di tre anni, la loro mamma e la nonna. I cadaveri sono stati trovati in un'abitazione a Bedford, alla periferia di Perth, in Australia. La mamma e le bambine sarebbero state uccise lunedì scorso, il giorno seguente l’assassino avrebbe ucciso la nonna.Continua a leggere

Giovane mamma muore per un intervento di chirurgia estetica : Leah lascia tre bambini : Leah Cambridge, una ragazza britannica di ventinove anni, è morta in Turchia dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al sedere. Non è ancora chiara la causa del decesso. Il dolore del compagno: "Non posso immaginare di tornare a casa senza lei".Continua a leggere

Incidente tremendo - muore una Giovane mamma : feriti il marito e quattro figlioletti : Lo schianto è avvenuto sulla statale 115 a Sciacca, in provincia di Agrigento. Nulla da fare per Vita Gatto, la donna è...

In autostrada contromano a 160 km/h : Giovane uccide mamma e figlia di 12 anni : Trevor Heitmann, youtuber 18enne noto come McSkillet ha provocato un terribile incidente a San Diego, in California. Oltre a...

Pray muore Giovane mamma : domani funerale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Pray muore giovane mamma: ...

Crollo del ponte Morandi : Samuele - morto con mamma e papà; Manuele Giovane promessa della mountain bike; Angela - la funzionaria milanese : Samuele, otto anni, era in viaggio con i genitori. Il telefonino abbandonato e gli squilli di una mamma

Crollo del ponte Morandi : Samuele - morto con mamma e papà; Manuele Giovane promessa della mountain bike; Angela - la funzionaria milanese : Samuele, otto anni, era in viaggio con i genitori. Il telefonino abbandonato e gli squilli di una mamma