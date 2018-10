GFVip 2018 | Eleonora Giorgi | ‘Matteo Branciamore? Mi stupisco non sia diventato un

tvzap.kataweb

: #GFVip La contessa ‘smaschera’ la marchesa: ‘Non ha alcun titolo, vende creme e scarpe”. E Ilary Blasi commenta: “S… - LiveSicilia : #GFVip La contessa ‘smaschera’ la marchesa: ‘Non ha alcun titolo, vende creme e scarpe”. E Ilary Blasi commenta: “S… - ManuelPeruzzo : Anche se tutti detestano Corona sappiamo come andrà a finire: arriverà a salvare la scena e darci qualcosa da guard… - CaputoItalo : M.I.D. - in movimento per le Donne da un'idea di Antonio Russo e Stefano Donno : GFVip, Eleonora Giorgi offende pes… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)continua a dare spettacolo nella casa del Grande Fratello Vipa suon di gaffe e uscite che suscitano talvolta l’ilarità talaltra l’imbarazzo di coinquilini e telespettatori. Ultima in ordine di tempo quella nei confronti di Matteo, indimenticato Marco de I Cesaroni. Dopo la diretta della quarta puntata – che ha visto anche un’incursione di Paolo Ciavarro, figlio della, nella Caverna per fare una sorpresa alla madre – Benedetta Mazza le dice di conoscere bene il ragazzo in quanto amico di un suo ex famoso, Matteo, con cui ha condiviso una storia di 4 anni. Anchechiaramente conosce, ma come mostrano alcuni commenti di utenti di Twitter che hanno seguito la conversazione in diretta, l’attrice si sarebbe lasciata andare a un commento a dir poco pericoloso. Parlando del fatto che non ...