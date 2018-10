Gf Vip | Sala alla Giorgi | Tutti siamo passati per la droga

Eleonora Giorgi e Stefano Sala : Ciavarro interrompe il bacio al GF Vip : Stefano Sala sta per baciare Eleonora Giorgi ma irrompe Paolo Ciavarro Il Grande Fratello Vip ha voluto giocare questa sera con Eleonora Giorgi, evidentemente infatuata di Stefano Sala. Ilary Blasi ha inizialmente chiamato la madre di Paolo Ciavarro insieme ai suoi amici Ivan Cattaneo e Lory Del Santo in confessionale per commentare insieme ad Alfonso Signorini dell’interesse che Eleonora nutriva nei confronti del bel modello. Attraverso ...

BENEDETTA MAZZA INNAMORATA DI STEFANO SALA?/ Ivan Cattaneo : “Eleonora Giorgi è invidiosa”(Grande Fratello Vip) : BENEDETTA MAZZA, finalmente la ragazza si è fatta notare seguendo il consiglio di Alfonso Signorini che una settimana fà l'aveva invitata ad essere più protagonista. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:07:00 GMT)

Benedetta Mazza/ L'imbarazzo nel toccare la schiena di Stefano Sala... (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza, finalmente la ragazza si è fatta notare seguendo il consiglio di Alfonso Signorini che una settimana fà l'aveva invitata ad essere più protagonista. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Stefano Sala / Tutti lo amano dentro la casa - ma fuori cosa pensa il pubblico? (Grande Fratello Vip) : Stefano Sala, Tutti amano il ragazzo all'interno della casa, ma fuori cosa pensa il pubblico? Si può dire che i questi è la vera grande sorpresa dell'edizione. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:21:00 GMT)

Eleonora Giorgi sarà eliminata?/ Confessa : "sono Innamorata di Stefano Sala" (Grande Fratello Vip 2018) : Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 / Eleonora Giorgi : la reazione all'uscita di Maurizio Battista e quel debole per Sala : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eleonora Giorgi sollevata dall'abbandono di Maurizio Battista. Intanto ammette di voler baciare Stefano Sala.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 06:45:00 GMT)

Gf Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti : Stefano Sala e Benedetta Mazza, nuova coppia al Gf Vip? Al Gf Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano piacersi. Scriviamo sembrano perché tutto si saprà meglio lunedì, quando il bel modello dovrà sicuramente rispondere ad alcune domande di Ilary Blasi. Sapete tutti infatti che Stefano è fidanzato e ieri è stato proprio lui a […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti proviene da ...

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo fa outing a Stefano Sala : Ivan Cattaneo fuori controllo al GF Vip: Stefano Sala è bisex? Ivan Cattaneo continua a far discutere. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip continua a combinarne di tutti i colori. Nei giorni scorsi il cantante si era lasciato sfuggire frasi alquanto fuori luogo che hanno scatenato il web. Cattaneo ha pronunciato una frase sessista contro le donne, secondo cui nello stupro la donna può sentirsi comunque desiderata, mentre se ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi apprezza Stefano Sala : "Se fossi più giovane sarei innamorata di lui" : Fra i VIP nella casa del Grande Fratello si respira aria di confessioni. Eleonora Giorgi, discussa concorrente di questa edizione, si è lasciata andare ad alcune confidenze in compagnia di Lory del Santo e Ivan Cattaneo con la quale ha legato maggiormente da quando è iniziato il reality show.Si parla di Stefano Sala, uno dei bellocci di casa, l'attrice ha espresso apprezzamenti per lui descrivendolo come l'uomo ideale per lei di cui si ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi su Stefano Sala : «Se avessi avuto 25 o 30 anni mi innamoravo» : Eleonora Giorgi “Se avessi avuto qui 25 o 30 anni, io di Stefano mi innamoravo”. Ivan Cattaneo l’aveva insinuato, Eleonora Giorgi l’ha confermato. Nel corso di un dialogo con il cantante e Lory Del Santo nella casa di Grande Fratello Vip, l’attrice bionda ha spiegato di non essere indifferente al fascino del modello Stefano Sala. “Mi innamoravo perché ha quelle caratteristiche di gentilezza ma nello stesso tempo di quella virilità che sa fare ...

Eleonora Giorgi attratta da Stefano Sala al GF Vip e tenta l’approccio : Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi pazza di Stefano Sala Eleonora Giorgi si è innamorata di Stefano Sala? Il modello e cantante di una rock band, sarebbe fidanzato con Dasha Dereviankina ed è stato insieme a Dayane Mello da cui ha avuto nel 2014 una figlia, Sofia. Ivan Cattaneo e Lory Del Santo hanno cercato di convincerla a buttarsi in questa nuova avventura, a darsi una chance e a provarci con lui, rassicurandola sul fatto che malgrado ...

Gf Vip : ancora litigi in casa - Stefano Sala oggi quasi in lacrime : Stefano Sala, al Gf Vip quasi in lacrime per la figlia Nel daytime di oggi del Gf Vip Stefano Sala ha dato il meglio di sé. Questo concorrente sembrava uno di quelli destinati a passare inosservati – qualcuno lo vedeva come un fantasma – e invece sta davvero conquistando pian piano il pubblico. Stefano infatti […] L'articolo Gf Vip: ancora litigi in casa, Stefano Sala oggi quasi in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa». Eleonora Giorgi ha una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : «A Eleonora Giorgi piace Stefano Sala ma ha paura. E io mi porto Elia in caverna» : di Silvia Natella C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni al Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo in una chiacchierata con Giulia Provvedi e Lory Del Santo si è detto convinto dell'interesse ...