Gf Vip | ora Corona chiede scusa alla Provvedi | Vedevo i diavoli Mi hanno

(Di martedì 16 ottobre 2018) Prima l'ha lasciata, poi l'ha umiliata in diretta a Verissimo e ora. Questi sono gli ultimi passi di Fabrizionei confronti di Silvia. Per chi se lo fosse perso, l'ex re dei paparazzi, poco prima che la cantante entrasse nella casa del Gf Vip, si era lasciato "scappare" - diciamola così - di non aver mai amato Silvia, ma nel suo cuore c'erano soltanto Belen Rodriguez e Nina Moric. Un duro colpo per la giovane ragazza, soprattutto dopo "tutto quello che ho fatto per lui, gli avevo promesso che mi avrebbe trovato una volta uscito dal carcere e così è stato".Ovviamente, le dure parole dinonlasciato impassibile Silviache durante la scorsa diretta del Gf è scoppiata a piangere. E ha tentato di difendersi dalle coltellate di una persona che pensava le volesse bene. Ma ora - dicevamo - è arrivato il mea culpa di. Intervistato da Chi ...