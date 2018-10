Gf Vip | la Marchesa D' Aragona e Patrizia De Blanck arrivano alle mani

GF Vip 3 - la Marchesa d'Aragona contro Eleonora Giorgi e Patrizia de Blanck (video) : La Marchesa Daniela del Secco d'Aragona non ci sta. La concorrente del Grande Fratello Vip 3 minaccia di adire le vie legali nei confronti di tutti coloro che la stanno accusando di essersi comprata il titolo nobiliare. Il tema era già emerso nelle scorse puntate, ma oggi ha ottenuto la dignità meritata con un'ampia discussione durante la quarta diretta del reality.A finire nella bufera Eleonora Giorgi e Patrizia de Blanck, che negli scorsi ...

Patrizia De Blanck e La Marchesa d’Aragona : lite furiosa al GF Vip : Grande Fratello Vip: rissa sfiorata tra La Marchesa e Patrizia De Blanck Al Grande Fratello Vip 3 è entrata nella Casa Patrizia De Blanck, intenzionata a smascherare in diretta La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. La concorrente del reality comunque, prima di incontrare la contessa, ha attaccato la sorella di Lisa Fusco, rea di averla screditata nel salotto di Barbara d’Urso. Daniela ha infatti autorizzato i suoi familiari a ...

Grande Fratello Vip 3 - Patrizia De Blanck e Andrea Cardella : "Daniela Del Secco d'Aragona non è una Marchesa" : Uno dei dibattiti che sta accendendo i salotti televisivi in questo periodo è il seguente: la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, è davvero una nobile?Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Patrizia De Blanck e Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, hanno espresso la loro opinione a ...

La Contessa De Blanck al GF Vip per sputtanare la Marchesa : Patrizia De Blanck Sarà una sfida a colpi di borsette e collane di perle quella che animerà domani sera la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. La Contessa Patrizia De Blanck farà capolino nel reality di Ilary Blasi per mettere in discussione la veridicità delle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona, attualmente è “reclusa” nella casa. La Contessa farà, dunque, luce sulle reali origini della Marchesa, ...