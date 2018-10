GF Vip | Eleonora Giorgi difende il figlio e accusa Maria De Filippi

dilei

: Elia, Eleonora, Daniela e Lory in nomination: chi sarà il prossimo eliminato del @GrandeFratello?… - MediasetTgcom24 : Elia, Eleonora, Daniela e Lory in nomination: chi sarà il prossimo eliminato del @GrandeFratello?… - infoitcultura : Eleonora Giorgi incontenibile, la confessione sul vip: 'La De Filippi? Lo paga pochissimo' - infoitcultura : Grande Fratello VIP 2018 | Eleonora Giorgi | Dichiarazioni su Paolo Ciavarro -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Nella casa del GF Vip,si è lasciata andare ad alcune affermazioni controDe, parlando delPaolo Ciavarro. Il ragazzo, nato dall’amore per Massimo Ciavarro, lavora da tempo ad Amici, dove conduce il daytime in coppia con Marcello Sacchetta. In precedenza ha preso parte anche a Forum, collaborando con Barbara Palombelli e diventando uno dei volti più amati del programma. Il ragazzo, biondo e con gli occhi azzurri come i suoi celebri genitori, si sta facendo spazio nel mondo della tv per diventare un conduttore. La gavetta però è davvero difficile, almeno secondo quanto dichiarato da mamma. L’attrice infatti ha svelato agli altri inquilini della casa del GF Vip, che Paolo Ciavarro riceve uno stipendio molto basso ad Amici, per questo è costretto a lavorare anche in produzione. “Lui ha fatto un provino per lavorare a ...