GF Vip | ecco com’è Silvia Provvedi al naturale | senza un filo di trucco | foto

Stefano e Benedetta si sono baciati al Gf Vip? Ecco cos’è successo stanotte : Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati? Notte di polemiche al Gf Vip Stamattina i fan del Grande Fratello Vip 2018 si sono svegliati con dei dubbi: Stefano e Benedetta si sono baciati? stanotte su Twitter si è scatenata la caccia al bacio, ma c’è stata anche un po’ di polemica. Alcuni hanno inteso […] L'articolo Stefano e Benedetta si sono baciati al Gf Vip? Ecco cos’è successo stanotte proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona al centro del reality senza esserci : ecco come Ilary Blasi “fredda” Signorini mentre cerca di parlare di lui : Fabrizio Corona ancora una volta al centro della scena al Grande Fratello Vip, l’ex re dei paparazzi non ha partecipato come concorrente e nemmeno come ospite. Complice la relazione, ormai archiviata, con Silvia Provvedi viene tirato nuovamente in ballo. La Donatella dopo aver visto le dichiarazioni della mamma a Mattino 5, che parla delle numerose bugie di Corona sulla fine dell’amore con la figlia, si augura di non averle dato ...

GF Vip - Ilary Blasi gela Alfonso Signorini in diretta. Ecco che è successo : Tra l’attacco di Cristiano Malgioglio a Ivan Cattaneo e la lite furiosa tra la Marchesa (o presunta tale) d’Aragona e Patrizia De Blanck nella Casa, l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata tutt’altro che noiosa. E non ci si sono messi pure i padroni di casa, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con la prima che ha preso una posizione netta contro Fabrizio Corona e il secondo che ha difeso il suo giornale. Ma bisogna ...

MARCHESA D'ARAGONA / Per Daniela Del Secco sarà una serata complicata (Grande Fratello Vip) : MARCHESA D’Aragona, la vamp si è presa una cotta per Walter Nudo. Ha confessato infatti ad Andrea Mainardi di trovare l'uomo veramente affascinante. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:28:00 GMT)

GF Vip - video con bestemmia? Il web : “Si sente eccome - provvedimenti” : GF Vip, video con bestemmia? Il web: “Si sente eccome, provvedimenti”. Il filmato pubblicato dal giornalista Alberto Dandolo sta facendo il giro della rete, a breve la decisione Un video pubblicato in rete dal giornalista Alberto Dandolo (qui sotto) sta facendo molto rumore: pare che il Grande Fratello Vip 3 dovrà fare i conti con un […] L'articolo GF Vip, video con bestemmia? Il web: “Si sente eccome, ...

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo fiume in piena sul programma : "Ecco cosa penso di Sossio - Nilufar e Alessandra" : Forse qualcuno non se sarà accorto, ma tra i tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip c'era anche l'indimenticabile Lenticchio: Francesco Chiofalo, il personal trainer romano che prese parte all'edizione 2017 della versione normale del programma non ha segnato una performance memorabile nel programma di Simona Ventura, ed ha affidato ad Instagram le spiegazioni di questa sua partecipazione "sottotono" (rispetto al successo ...

Fabio Basile/ Tra i più anonimi - ecco il suo errore (Grande Fratello Vip) : Fabio Basile, l'atleta sembra essere tra i più anonimi del programma ed ecco qual è l'errore che ha commesso fino a questo momento. Come si comporterà stasera? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Valerio Merola dalla d'Urso : 'Battista e Silvestrin - ecco che roba sono' : Eliminato dal Grande Fratello Vip , Valerio Merola è stato intervistato da Barbara d'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live. Ha parlato delle dinamiche all'interno della casa del GF Vip. Nel ...

Grande Fratello Vip 3 - Patrizia De Blanck e Andrea Cardella : "Daniela Del Secco d'Aragona non è una Marchesa" : Uno dei dibattiti che sta accendendo i salotti televisivi in questo periodo è il seguente: la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, è davvero una nobile?Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Patrizia De Blanck e Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, hanno espresso la loro opinione a ...

Grande Fratello Vip 2018 - Contessa vs Marchesa : arriva Patrizia De Blanck per fare luce sulle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona : Patrizia De Blanck Sarà una sfida a colpi di borsette e collane di perle quella che animerà domani sera la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una Contessa arriverà per mettere in discussione la veridicità delle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona, nota ai più come la Marchesa. Tale affronto sarà fatto da Patrizia De Blanck. La Contessa farà, dunque, luce sulle reali origini della Marchesa, smentendo ...

Elia Fongaro squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Il gesto vietato : l’angoscia della rete - ecco perché : Elia Fongaro rischia l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip? Proprio in queste ore, questa voce gira incessantemente tramite Twitter: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:38:00 GMT)

Grande Fratello Vip - paura fuori dalla Casa : «Siete delle me***». Ecco cosa sta succedendo : Parole grosse e insulti fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi aggiornamenti su Leggo.it. La scorsa notte, mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a...

Chi sostituirà Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3? Proprio lei… nota e chiacchieratissima. Ecco di chi si tratta : Aida Nizar al Grande Fratello Vip 3? L’indiscrezione è delle ultimissime ore dopo l’addio di Maurizio Battista. Il comico italiano, dopo una settimana di ‘tira e molla’, ha deciso di dire basta. Il comico ha deciso di abbandonare per motivi personali il “Grande Fratello Vip”: “Prendo la porta e me ne vado. Questa comunicazione è già stata data. Saluto uno per uno. Grazie a tutti. Mi stanno aspettando. In ...

Tonon contro il cast del Grande Fratello Vip : "Ecco perché è un flop" : Raffaello Tonon, ospite di "Ultime dalla casa" - il programma di Emanuela Gentilin su Mediaset Extra - ha espresso giudizi arguti sui concorrenti del Grande Fratello Vip 3. L'opinionista, uno dei ...