Gessica Lattuca | la mamma | Spero il suo ex non c' entri Ogni tanto

Gessica Lattuca scomparsa a Favara - indagato l’ex compagno. La mamma : “Qualcuno sa - parli” : Gessica Lattuca, ventisettenne mamma di quattro figli, è scomparsa due mesi fa da Favara (Agrigento). l’ex compagno è stato iscritto nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi erano state effettuate perquisizioni in alcuni immobili e terreni di proprietà dell'uomo e dei suoi familiari. L'appello della madre: "Chi sa parli. Perché qualcuno sa".Continua a leggere

Gessica Lattuca nel giro di squillo - le indagini dei Ris sui reperti sequestrati a casa di Russotto : indagini scientifiche in corso nei laboratori del Ris di Messina, dove sono conservati i reperti acquisiti durante i sopralluoghi e le perquisizioni a Favara, nelle proprietà della famiglia di Filippo ...

“Vieni - ho una cosina…”. Gessica Lattuca - dettagli choc sulla sua scomparsa. Caso di lupara bianca? : Gessica Lattuca scomparsa: della giovane mamma siciliana non si hanno notizie da 55 giorni e ogni ora che passa il quadro è sempre più inquietante. Dietro alla sparizione della ventisettenne potrebbe esserci – e ciò si ipotizza fin dai primissimi giorni – un regolamento di conti mafioso o un nuovo Caso di ‘lupara bianca’. Nelle ultime ore, inoltre, si sono aggiunte piste che potrebbero portare alla prostituzione e al ...

Gessica Lattuca nel giro di prostituzione. Le intercettazioni choc : «Se vieni da me ti do una cosina» : RIchieste ed offerte di sesso a pagamanto in cambio di droga o generi alimentari. Frasi shock, dal contenuto genuino ed inequivocabile, dal tenore però spesso criptico, specie quando si fa...

Gessica Lattuca - carabinieri a casa dell’ex compagno. L’ipotesi peggiore : Gessica Lattuca scomparsa, ci sono importanti novità. Nella giornata di ieri era circolata la notizia di un suo coinvolgimento in un giro di prostituzione. E questa mattina, all’alba, l’uomo che l’avrebbe coinvolta è stato arrestato: si tratta di Gaspare Volpe alias ‘Baddari’. L’ex datore di lavoro della ragazza è stato arrestato per un procedimento che riguarda violenze ai danni dell’ex moglie Secondo ...

Gessica Lattuca - iniziate le ricerche del corpo della ragazza. Perquisizione in atto nella casa di campagna di Filippo Russotto : Ore decisive per il giallo di Gessica Lattuca. Una vasta perlustrazione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sta per cominciare in alcuni terreni a Naro, un piccolo comune...