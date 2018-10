Germania da incubo | ormai è un declino | retrocessione vicinissima

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Altra pesante sconfitta per lain Nations League, è un momento durissimo ed un percorso deludente che dovrebbe portare alla, pesante ko anche contro la Francia. A Löw la magra consolazione di aver ricevuto dei piccoli segnali di risveglio dopo la debacle di Amsterdam ma non può bastare per una Nazionale importante come quella tedesca. Decide la doppietta di Griezmann, inutile il rigore trasformato da parte di Kross. Numero negativi per l'allenatore e la panchina di Low adesso traballa ma serve un cambio generazionale per provare a ripartire anche dopo la delusione del mondiali in Russia. Nell'ultimo anno sono state già sei le sconfitte, mai successo nella storia della.