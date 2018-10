Genova | vigili in trincea nell’emergenza traffico dopo il crollo del ponte Morandi | “70

Durante la selezione dei vigili a Genova - due malori alla prova di corsa : Due aspiranti agenti di polizia municipale a Genova hanno accusato malori durante la prova di corsa nell'ambito della maxi selezione per l'accesso alla professione. È successo sulla pista d'atletica di Villa Gentile, poco prima delle 14 di ieri pomeriggio. La notizia, riportata dal Secolo XIX viene confermata dal comando della Polizia municipale. Sulla pista rossa c'erano 422 aspiranti agenti divisi per batterie e ...

Vento forte a Genova : un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nella notte : Vento forte nel Genovese nella notte: intenso lavoro nelle scorse ore per i vigili del fuoco. A causa dei danni provocati dalle forti raffiche sono stati effettuati nella notte un centinaio di interventi da Arenzano a Bogliasco. Quattro squadre della sede centrale e tutti i distaccamenti cittadini hanno lavorato per ripristinare la sicurezza. L'articolo Vento forte a Genova: un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nella notte sembra ...

Genova - i vigili del fuoco fermano un suicida : A quasi un mese e mezzo dal crollo, i vigili del fuoco di Genova hanno salvato un'altra vita nella zona del disastro del Ponte Morandi. Ieri i pompieri stavano piazzando dei sensori per continuare a monitorare lo stato dei tronconi sospesi del viadotto, quando hanno notato un uomo in piedi su un "dente" di cemento, ad un passo dal baratro. Mettendo a rischio la loro stessa vita, 3 vigili del fuoco si sono fatti portare sulla sede stradale e ...

Genova - uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco : “Non farlo” : Un uomo in bilico su quel che resta di ponte Morandi, ecco quello che si vede nelle immagini pubblicate su Facebook che mostrano una persona arrivata sull’orlo del baratro del troncone di ponente, l’intervento dei vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio dell’uomo L'articolo Genova, uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco: “Non farlo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova : giovane si siede su troncone del Ponte Morandi - fermato dai vigili del fuoco : Questa mattina un uomo è riuscito a salire su uno dei tronconi di Ponte Morandi a Genova (lato ovest) e si è seduto a strapiombo nel vuoto: il giovane è stato notato dai vigili del fuoco, al lavoro per l’installazione dei sensori di monitoraggio, che lo hanno raggiunto, fatto scendere in sicurezza e consegnato alla polizia. Non aveva documenti con sé, non ha detto nulla ed è apparso sotto shock. L'articolo Genova: giovane si siede su ...

Vigili del fuoco - in 1200 idonei ma mai assunti in 8 anni : “Genova insegna. Con noi più risorse ed età media più bassa” : Sono più di 1200 e da 8 anni attendono di entrare a far parte dei Corpo dei Vigili del fuoco. Tutti risultati idonei al concorso per 814 posti bandito nel 2008 e concluso a luglio 2010, con una graduatoria finale di 7.599 idonei su 123mila candidati. Solo che oltre alle prove previste dal concorso questi aspiranti Vigili del fuoco hanno dovuto superare diversi ostacoli. Primo fra tutti il blocco delle assunzioni imposto nel 2012 dal governo ...

Crollo ponte - i Vigili del Fuoco issano la bandiera di Genova sul pilone - Toninelli : 'Ignobile che i lavoratori di Autostrade paghino per ... : La bandiera di #Genova posizionata dai Vigili del Fuoco su #ponteMorandi vale più di mille parole. Quando i VVF ci hanno chiesto di poterlo fare, nel giorno in cui è iniziata l'installazione dei ...

I Vigili del Fuoco issano la bandiera della città sul Ponte Morandi : "Omaggio a Genova e ai suoi abitanti" : Un gesto di "omaggio alla città e ai suoi abitanti" da parte dei Vigili del Fuoco di Genova che hanno posizionato sulla sommità del pilone del Ponte Morandi la bandiera della città. Si tratta di un'iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, nell'ambito del lavoro di posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto.

Ponte Morandi - Vigili Fuoco installano sensori sui monconi/ Salvini-Di Maio contro Conte su Decreto Genova : Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:57:00 GMT)

Crollo ponte - i Vigili del Fuoco issano la bandiera di Genova sul pilone : La bandiera di Genova, la croce di San Giorgio, il secolare simbolo della Superba, e della marineria italiana assieme ai drappi di Venezia, Amalfi e Pisa, portato sui mari di tutto il mondo, è stata ...

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco posizionano la bandiera della città sul pilone : I vigili del fuoco di Genova hanno posizionato sulla sommità del pilone del ponte Morandi la bandiera della città. Un’iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, alla quale i pompieri hanno proceduto in occasione del posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto. “La bandiera di Genova posizionata dai vigili del fuoco su ponte Morandi vale piu’ di mille parole. ...

Crollo Ponte Genova - Usb Vigili del Fuoco : “C’è amianto tra i detriti” : “C’è presenza di amianto tra i detriti del viadotto Morandi di Genova, che mette a rischio la salute pubblica e quella dei soccorritori che, nel caso dei Vigili del Fuoco, sono i primi esposti a eventuali contaminazioni”. Lo scrive in una nota Costantino Saporito, Usb Vigili del Fuoco. “Fino alla fine degli anni Novanta, sappiamo che l’amianto era una presenza rilevante nella costruzioni e da Amatrice in poi in caso ...