Galaxy S9 e S9+ | update fotocamera e patch di Ottobre

Samsung sta per lanciare i Samsung Blue Days, che permetteranno agli utenti di acquistare Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 con un rimborso tramite bonifico fino a 200 euro.

Se ieri ne discutevamo con l'aiuto di fonti attendibili, quelle stesse hanno caricato oggi una dettagliata video anteprima sulla Samsung Experience 10.0

Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ contenenti le più recenti patch di sicurezza di settembre 2018.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S9 (SM-G960F) o di un Galaxy S9 Plus (SM-G965F) che da poche ore l'azienda coreana ha iniziato il rilascio nel nostro paese di un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono un nuovo firmware a metà ...

Vodafone non è tra gli operatori più amati d'Italia, ma gli va riconosciuto il merito di sapere come far sentire speciali i propri clienti

Prima o poi capita a tutti di ritrovarsi lo smartphone impiantato che non vuole saperne di avviarsi, in questi casi cosa bisogna fare? I produttori, hanno pensato anche a questo, infatti, tutti gli smartphone Android hanno una Recovery, accessibile tramite una combinazione di tasti. Ma cos'è una Recovery e a cosa serve? Cos'è la Recovery Potremmo definire la Recovery come una sorta di "mini sistema operativo" ...

L'unico bug presente al momento riguarda la mancata attivazione automatica del Wi-Fi all'avvio del telefono