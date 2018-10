Fumo | alcol | grigliate | stress | 5 regole per delineare il confine tra giusto e troppo

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Paolo Soffientini di giorno è un ricercatore dell'Ifom (centro di ricerca dedicato allo studio dei meccanismo molecolari alla base della formazione e dello sviluppo dei tumori), di notte, o comunque nel tempo libero, un rocker. Ha uno stile di vita che definisce "rock'n'roll", ma riesce a vivere bene e ad equilibrare le due situazioni. Tanto che in un libro edito da Mondadori "Cent'anni da leoni. Manuale per vivere a lungo e senza rinunce"spiega il suo metodo, fatto di ricerche scientifiche e di situazioni di vita comune, che nel bene e nel male viviamo tutti i giorni. "Se siamo delle persone a cui piace la vita mondana, aperitivi e feste, e in certe circostanze tendiamo non avere il controllo e alziamo il gomito, ma sempre entro certi limiti - dice - non è a mio avviso un problema". Servono disciplina e la conoscenza di alcuni piccoli trucchi, soluzioni che possono ...