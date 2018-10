Franco Lorenzoni | ' Se la scuola non è migliore della società cosa ci sta a fare?'

lanuovaecologia

: A 70 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, una settimana per raccontare come le scuole lavorano a… - FIMEMFreinet : A 70 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, una settimana per raccontare come le scuole lavorano a… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Tutti gli altri Paesi hanno pensato: "C'è la crisi: investiamo in cultura, in scienza, in ricerca". Se sei in crisi ladeve reagire innovando e per innovare c'è bisogno di conoscenza. In ...