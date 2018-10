FRANCIA | RIMPASTO DI GOVERNO | CASTANER NUOVO MINISTRO INTERNI Macron punta sui

FRANCIA - Castaner nuovo ministro interni/ Rimpasto di governo “Mi impegnerò totalmente per i cittadini" : Francia, Rimpasto di governo. Ultime notizie, Castaner è il nuovo ministro dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:41:00 GMT)

FRANCIA - rimpasto di governo. Castaner è nuovo ministro dell’Interno : fedelissimo di Macron e delegato generale di En Marche : rimpasto di governo in Francia. A due settimane dalle dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb che è tornato nella sua Lione per correre da sindaco, sono stati annunciati i nuovi membri dell’esecutivo che sarà ora composto da 35 ministri (tre in più rispetto alla formazione precedente). “Il mandato politico resta identico”, è la nota dell’Eliseo. “L’azione della squadra di governo agirà nella ...

Rimpasto di governo in FRANCIA - Macron cerca nuovi consensi : ... Giustizia, , Florence Parly , Forze armate, , Agne's Buzyn , Soiadrieta' e Sanità, , Muriel Pe'nicaud , Lavoro, , Jean-Yves Le Drian , Esteri, , Bruno Le Maire , Economia, , Michel Blanquer , ...

In FRANCIA c’è stato un rimpasto di governo : Martedì 16 ottobre è stata annunciato in Francia un rimpasto di governo. La decisione è stata presa dopo le dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb, che lo scorso ottobre aveva annunciato di volersi candidare a sindaco di Lione – la The post In Francia c’è stato un rimpasto di governo appeared first on Il Post.

FRANCIA : slitta rimpasto - Macron in zone colpite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo - slitta il rimpasto in FRANCIA : Macron nelle zone colpite : slitta ulteriormente l’atteso rimpasto di governo in Francia. In seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha causato almeno 13 morti nel dipartimento dell’Aude, nel sud del Paese, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha fatto sapere che si recherà sul posto “non appena possibile”. Atteso nel pomeriggio nel dipartimento dell’Aude anche il premier Edouard Philippe e il ministro dell’Ambiente Francois De ...

FRANCIA - su rimpasto prime crepe tra Macron e premier Philippe : Ma Philippe vorrebbe una maggiore apertura a destra, l'ala politica dal quale proviene. Progetto che proeccupa l'ala sinistra e centrista della maggioranza, dopo le indiscrezioni stampa secondo cui ...

FRANCIA : rimpasto - nessun rimpasto prima di venerdì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

FRANCIA : rinvio rimpasto tra le proteste : ANSA, - PARIGI, 9 OTT - rimpasto rebus per la Francia. Contrariamente alle attese, l'annuncio della nuova compagine di governo in seguito alle dimissioni shock del ministro dell'Interno Gerard Collomb ...

FRANCIA : ancora niente annunci - rimpasto diventa un rebus : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve