Francia | la scuola dell' obbligo scatta a tre anni

In classe a tre anni : 'Si impara di più'. La Francia anticipa la scuola dell'obbligo : Tutti in classe a tre anni invece che a sei: è questa la riforma presentata, in Francia, dal ministro Jean-Michel Blanquer che prevede, così come spiegato al Consiglio Superiore dell'Educazione, di ...

Francia - in crisi l'Ena la scuola delle elite francesi rischia la bancarotta : Profondo rosso all'Ena, la celebre 'Grande Ecole' d'amministrazione, fucina delle elite dello stato e vera e propria 'fabbrica di presidenti'. Dalle aule di questa istituzione - che presenta un ...

Marina Militare : la nave scuola Orsa Maggiore in sosta a Sete (Francia) dal 13 al 16 settembre : Oggi 13 settembre la nave scuola Orsa Maggiore è approdata nel porto di Sete (Francia), dove sosterà fino al prossimo 16 settembre. La sosta si svolgerà nell’ambito della Campagna d’Istruzione 2018 a favore di dieci Ufficiali aspiranti GuardiaMarina della terza classe dell’Accademia Navale di Livorno. La nave, consegnata alla Marina Militare nel 1994, è una delle unità a vela minori che concorrono alla formazione professionale ed etica del ...

Francia - a scuola si impara la nuova 'regola di Mbappé' : Kylian Mbappé nei libri di scuola? Troppo presto per dirlo. Intanto però, il cognome dell'attaccante del Paris Saint-Germain viene preso d'esempio in una scuola elementare francese. L'immagine di ...

Scuola al via non solo in Italia : in Francia e negli Usa arriva la settimana supercorta di 4 giorni : Al via il nuovo anno scolastico non solo nel nostro Paese. Tra i soliti problemi Italiani, diamo uno sguardo al resto del mondo, che si interroga sempre di più su come organizzare l'orario scolastico e sull'uso delle tecnologie in classe. Da quest'anno in Francia e negli Usa si sperimenta la settimana "supercorta" con soli 4 giorni di Scuola.Continua a leggere

In Francia nasce la scuola per cristianizzare i musulmani : ... Giulio Maspero, docente dell' Università della Santa Croce di Roma, Mohamed Rahouma, decano dell' università del Cairo, il più grande ateneo islamico al mondo, e Said Oujibou, un francese di origine ...