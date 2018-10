Francia | gli studenti vogliono studiare l' arabo per trovare lavoro

Maltempo Francia - Macron : “Cordoglio per le morti delle inondazioni” : Le autorità francesi rivedono al ribasso il bilancio dei morti nel sud della Francia a causa del Maltempo. Dopo aver evocato in un primo tempo la morte di 13 persone, Parigi ritocca al ribasso il bilancio provvisorio, parlando ora di dieci morti. Intanto, il presidente francese, Emmanuel Macron, “esprime il cordoglio e la solidarietà dell’intera nazione” dopo le inondazioni che hanno travolto il dipartimento ...

Migranti scaricati al confine italiano - il video che incastra la Francia al vaglio dei pm : Si riaccende la polemica tra l'Italia e la Francia. Venerdì scorso, sei mesi dopo il blitz della gendarmerie in un centro Migranti a Bardonecchia (guarda il video), un furgone della polizia francese è stato visto a Claviere, sulle Alpi del Torinese, mentre stava facendo scendere un paio di uomini, presumibilmente immigrati irregolari di origine africana, che si sono poi dileguati. Il mezzo è stato notato e filmato da agenti della Digos in una ...

Alluvione record in Francia : 13 morti e 8 feriti gravi - almeno un migliaio di evacuati [GALLERY] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Francia : sindaca Parigi - 'accoglieremo senzatetto in Comune' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Clima - Francia : migliaia in piazza a Parigi e altre 80 città : migliaia di persone hanno manifestato a Parigi, Lione, Marsiglia, Bordeaux, Lille e decine di altre città di Francia sulla scia della mobilitazione nata a settembre dopo le dimissioni di Nicolas Hulot, ministro della Transizione ecologica che era anche il personaggio più popolare del governo. In tutto erano 80 le manifestazioni organizzate in Francia sotto un sole che ha fatto registrare anche oggi temperature record per il mese di ottobre in ...

Previsioni Meteo - gli Uragani Leslie e Michael minacciano l’Europa : il Mediterraneo si prepara ad altre tempeste - alto rischio di nuove alluvioni tra Spagna - Francia - Italia - Algeria e Tunisia [MAPPE] : 1/19 ...

La Polinesia denuncia la Francia per i test nucleari negli atolli : Per la seconda volta in due anni, la Polinesia denuncia la Francia per crimini contro l’umanità, in relazione ai 193 test nucleari realizzati nell’arcipelago in 30 anni, che secondo le autorità Polinesiane sono responsabili della morte e delle malattie di decine di migliaia di persone. All’origine del procedimento aperto presso la Corte penale inte...

Francia - corso per le donne per chiedere un aumento / La differenza con gli uomini è del 23% in media : La differenza di salario tra uomini e donne in Francia è del 23% di media. Il Governo decide di patrocinare un corso per andare a insegnare alle donne come si può chiedere un aumento.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Francia : figlia Le Pen e cugino picchiati davanti al bowling : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Glifosato : in Francia protesta passa anche da test urine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Un pensionato a Macron : "La vita costa troppo". Ma il presidente lo gela : "Basta lamentarsi - non rende migliore la Francia" : Emmanuel Macron invita i pensionati a non lamentarsi. La sua risposta ad un gruppo di anziani durante una visita alla cittadina natale del generale Charles De Gaulle, captata dall'emittente Bfmtv, rischia di alimentare nuove polemiche sulla presunta mancanza di sintonia fra il presidente francese e la gente comune.Dopo aver visitato la residenza di De Gaulle a Colombey-les-deux-eglises, Macron è stato fermato da un gruppo di pensionati ...

Motocross delle Nazioni 2018 : l’Italia punta a brillare negli States - ma occhio a Francia e Olanda! : Il circus del Motocross dà l’arrivederci alla stagione 2019 ma, come sempre, chiude in bellezza con il Motocross delle Nazioni 2018. Quest’anno questa avvincente competizione per Nazioni prende il nome di Monster Energy FIM MXoN e si disputerà sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. All’evento, come consuetudine, parteciperanno tre piloti per ...

Francia - Gerard Collomb si è dimesso/ Gli attacchi a Macron - "sfida senza precedenti" : Francia, Gerard Collomb si è dimesso. Ultime notizie, addio del ministro dell’interno: Macron si era opposto alla decisione del suo braccio destro che è stato però inamovibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:02:00 GMT)

La Francia ha accusato l’Iran di essere dietro al tentato attacco terroristico dello scorso luglio vicino a Parigi : LA Francia hanno accusato l’Iran di essere dietro il tentato attacco terroristico progettato per colpire un evento di un controverso gruppo iraniano di opposizione, il MEK (Mujahedn-e-Khalq), tenuto lo scorso luglio vicino a Parigi. Fonti diplomatiche francesi hanno detto martedì The post La Francia ha accusato l’Iran di essere dietro al tentato attacco terroristico dello scorso luglio vicino a Parigi appeared first on Il Post.