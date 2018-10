Francia | Deschamps risponde a Koscielny | ' Stupito dalle sue parole | abbiamo deciso

Francia - Koscielny lascia la Nazionale e attacca il Ct : “Deluso da Deschamps” : Intervenuto ai microfoni di Canal Plus, Laurent Koscielny ha confermato la decisione di abbandonare la Nazionale, con la cui maglia ha totalizzato 51 presenze e 1 gol: “Credo di aver dato tutto quello che potevo. Ho 33 anni, ho giocato due Europei e un Mondiale, la Francia ha una grande generazione di giocatori e a prescindere dall’infortunio ho chiuso: tiferò sempre per loro ma non vestirò più la maglia dei Bleus“. Il ...

Francia - Koscielny duro : “Deschamps mi ha deluso - al Mondiale ho sperato perdesse” : Parole durissime quelle di Laurent Koscielny nei confronti di Deschamps e le sue scelte per le convocazioni Mondiale. Reduce da un brutto anno per un grave infortunio, il difensore ha detto la sua a Canal Plus attaccando duramente il ct della Nazionale. Le parole: “L’infortunio è stato difficile da accettare e la vittoria della Francia […] L'articolo Francia, Koscielny duro: “Deschamps mi ha deluso, al Mondiale ho sperato ...

Francia - Mbappé umilia Dembelé. Ma poi Deschamps... : Un clima di festa che prosegue ormai dallo scorso luglio, da quando la Nazionale allenata da Didier Deschamps ha trionfato in finale contro la Croazia aggiudicandosi il Mondiale in Russia. Allegria, ...

Deschamps - in Francia due stadi intitolati al ct campione del mondo. LE FOTO : Il ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps ha inaugurato uno stadio a suo nome a Cap-d'Ail, la città in cui vive. Ecco gli scatti più belli di quel momento

La Francia non sbaglia un colpo - la squadra di Deschamps protagonista anche in Nations League : l’Olanda non demerita - sconfitta a testa alta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Nations League : Francia-Olanda - i bookmakers puntano su Deschamps : Una è campione del mondo in carica, l'altra invece è una delle grandi escluse dell'ultimo mondiale. Francia e Olanda si affrontano domenica sera nella Uefa Nations League. A favore dei Bleus , inoltre, giocano anche i ...

Nations League - Germania-Francia 0-0 : Areola salva Deschamps : La straordinaria parata di Areola su Ginter. Afp Non c'è un vincitore nel confronto tra le ultime due regine del mondo. Finisce 0-0 il primo grande big match di Nations League, la sfida tra la Germania e la Francia all'Allianz Arena di Monaco. Dopo un primo tempo giocato sotto ritmo, la partita si accende nella ...

Francia - Deschamps : 'Futuro in un club? Non me la sento di dire di no' : Il ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps ha rilasciato un'intervista a Le Figaro , parlando in questi termini del suo futuro: ' Non posso esprimere un no categorico a un'altra esperienza in un club, è iniziata così la ...