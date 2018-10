Francia | Castaner nuovo ministro interni Rimpasto di governo “Mi impegnerò totalmente

Francia - rimpasto di governo. Castaner è nuovo ministro dell’Interno : fedelissimo di Macron e delegato generale di En Marche : rimpasto di governo in Francia . A due settimane dalle dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb che è tornato nella sua Lione per correre da sindaco, sono stati annunciati i nuovi membri dell’esecutivo che sarà ora composto da 35 ministri (tre in più rispetto alla formazione precedente). “Il mandato politico resta identico”, è la nota dell’Eliseo. “L’azione della squadra di governo agirà nella ...

Francia - rimasto di governo. Castaner è il nuovo ministro dell’Interno : ex socialista e delegato generale di En Marche : Rimpasto di governo in Francia. A due settimane dalle dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb che è tornato nella sua Lione per correre da sindaco, sono stati annunciati i nuovi componenti dell’esecutivo che sarà ora composto da 35 ministri (tre in più rispetto alla formazione precedente). “Il mandato politico resta identico”, è la nota dell’Eliseo. “L’azione della squadra di governo agirà ...