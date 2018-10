Forza Italia non fa sconti | Manovra da rifare Attacco grillino a Tajani

Giorgia Meloni si mangia Forza Italia : la mossa per cancellare Silvio Berlusconi : ... che ha davanti una doppia opportunità: approfittare del contratto che obbliga la Lega a sostenere i provvedimenti dei Cinque Stelle e dell' allontanamento di Berlusconi dalla politica per ...

La Forza di Iliad Italia? Ancora le rimodulazioni degli altri - Levi nega i problemi di copertura : Il successo di Iliad Italia dopo i primi 4 mesi dal lancio sono stati raccontati in una lunga intervista teLevisiva condotta da CLassCNBC e pubblicata da ItaliaOggi. In più di 20 minuti di domande e risposte sono stati affrontati molti aspetti del servizio reso dall'operatore e solo in minima parte è stato toccato l'argomento relativo ai recenti problemi di rete registrati per il vettore. Cerchiamo di capire dunque il senso delle dichiarazioni ...

AMBROGINO D’ORO - CHIARA FERRAGNI CANDIDATA/ Milano - l’influencer proposta da Forza Italia : proposta a rischio polemiche quella del capogruppo di Forza Italia al comune di Milano Gianluca Comazzi che ha candidato CHIARA FERRAGNI all'AMBROGINO di Milano(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:01:00 GMT)

Berlusconi a Ischia - stati generali di Forza Italia : Il Sud riparte con Forza Italia. È il tema degli stati generali di Forza Italia in programma nel centro Congressi Regina Isabella di Lacco Ameno ad Ischia il 27 e il 28 ottobre prossimi. È annunciata ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio Ixè che fotografa la fine di Forza Italia : Cav e Pd - numeri da pronto soccorso : La fine di Forza Italia . Il sondaggio Ixè per Huffingtonpost fotografa la situazione drammatica in cui versa il partito fondato e guidato ancora oggi da Silvio Berlusconi . Di fatto l'unico, nel ...

Sondaggi - Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli elettori : Le forze di governo raggiungono il 60% dei consensi, crescendo entrambe di oltre mezzo punto da settembre a ottobre. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle torna sopra il 28. Mentre prosegue l’erosione delle altre forze politiche, sia nel centrosinistra, dove il Pd cala al 17%, che nel centrodestra con Forza Italia ora sotto il 9. È questa la fotografia dell’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista : “Forza Italia” : “Forza Italia” così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha salutato il pubblico che ha ascoltato il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico leghista: “Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

I tormenti di Giovanni Toti. In Forza Italia volano gli stracci : Tornano alla carica gli azzurri "filo-Lega" e volano parole grosse in Forza Italia. I fautori di un centrodestra a trazione Leghista hanno il loro alfiere in Giovanni Toti che oggi si è scontrato con gli 'ortodossi' di FI che difendono la linea 'autonomista' di Silvio Berlusconi.Per il governatore della Liguria "il problema è una classe dirigente che si è sempre adagiata dietro il Cav e non ha mai saputo prendersi le ...

Silvio Berlusconi - la rivolta degli europarlamentari di Forza Italia : 'Se continuiamo a tifare spread...' : 'Se continuiamo a tifare spread, se diventiamo quelli dell'Europa dei vincoli e dei trattati, finiremo schiacciati sulla politica del Pd . E alla fine la gente sceglierà l'originale, non noi'. Si sfoga così Stefano Maullu , europarlamentare di Forza Italia, che delinea il sentimento di una grande fetta del partito ...

Pd. Zingaretti : dobbiamo creare nuova Forza popolare che parta dai territori. Italia deve rialzarsi : Per troppo tempo ci si è illusi che era meglio ritrovarsi tra eguali e alla fine si sono riprodotte politiche e la selezione di una classe politica in cui si sono scelti non i migliori ma i più ...

Forza Italia - Pietro Spizzirri espulso : 'Mi chiedo se questo è ancora il partito della libertà' : Pietro Spizzirri , vice-coordinatore nazionale dei club di Forza Italia, è stato espulso dal partito . Il motivo? L'avvocato 36enne aveva creato ' Forza Salvini ', una corrente pro ministro nel ...

Forza Italia contro il Def : saremo in tutte le piazze : L a situazione è preoccupante, si sta giocando con il fuoco e con i risparmi degli Italiani, serve una rapida correzione di rotta.Forza Italia continua la sua offensiva della ragionevolezza invitando il governo a non giocare d'azzardo con le tasche dei contribuenti e a esercitare cautela senza provocare inutilmente i grandi operatori finanziari. L'ultimo affondo arriva da Elisabetta Alberti Casellati. "Attenzione, le parole sono come pietre ...

Pedemontana veneta. Bond - Forza Italia - : 'L'opera deve essere completa' : 'Basta con la demagogia e con la politica del 'no' a tutti i costi. La Pedemontana veneta deve essere realizzata nella sua interezza'. E' l'appello del deputato di Forza Italia, Dario Bond. 'Stiamo parlando di un'opera che sta ...

Forza Italia - Gelmini e Bernini : 'Il Governo gioca d'azzardo coi risparmi degli italiani' : Ai microfoni di Radio Radicale, le capogruppo alla Camera e al Senato di Forza Italia, Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, hanno fatto il punto della situazione sulla manovra economica, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il Presidente Conte. L'ex ministro per le politiche europee, Bernini ha spiegato: Ci sembra che la sensibilita' del Presidente del Consiglio e del Governo sia ben lontana dal comprendere quali siano le nostre priorita' ...