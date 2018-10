Forse per noi genitori il robot Mary Poppins è una sconfitta onorevole

Bruno Vespa - il rischio altissimo sul decreto fiscale : 'Forse non c'è più tempo per fermarsi' : L'uragano scoppiato all'interno del governo in poche ore può essere declassato a tempesta tropicale. Lo scontro sollevato da Luigi Di Maio sul decreto fiscale ha solo irritato Matteo Salvini e tutto ...

Crollo Ponte Morandi - trovato reperto chiave : “Forse è la prova decisiva” : Scoperto dagli investigatori fra le macerie, dimostra le cattive manutenzioni e sarà sottoposto ad una super-perizia in Svizzera. In particolare, all’interno è stato scoperto"un avanzato stato di corrosione" dei cavi di acciaio dentro lo strallo di cemento armato.Continua a leggere

Inter-Milan - la gaffe di Skriniar : “non ho perso neanche un derby” - ma Forse dimentica Cutrone : Inter-Milan, Skriniar commette una gaffe abbastanza evidente, dimenticando il gol di Cutrone della passata stagione in Coppa Italia Inter-Milan è alle porte, una gara attesissima, molto importante anche per quanto concerne la classifica. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia, con schermaglie anche dal punto di vista delle dichiarazioni. Skriniar ad esempio, ha provato a mandare un messaggio ai milanisti, commettendo però una gaffe ...

Torna l'ora solare - Forse per l'ultima volta. Lancette indietro di un'ora : Torna l'ora solare. forse è l'ultima volta, dato che in Europa si pensa di abolirla. Le Lancette vanno spostate indietro di un'ora, e pertanto farà luce prima, e si dormirà un'ora di più, ma farà ...

Ora legale : si spostano le lancette in Italia Forse per l'ultima volta : L'ora solare entrera' in vigore anche quest'anno nella notte fra sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre, quando alle 3:00 le lancette dell'orologio torneranno un'ora indietro, riposizionandosi alle 2:00. Quindi si dormira' un'ora in più e l'ora solare vigera' fino all'ultimo weekend di marzo. Ma quest'anno le cose potrebbero cambiare, dato che la Commissione Europea [VIDEO], su proposta di Jean-Claude Junker, sta valutando la possibilita' di ...

Forse per noi genitori il robot Mary Poppins è una sconfitta onorevole : In questa corsa un po’ folle a inventare robot di tutti i tipi, ma che fondamentalmente faranno lavori che oggi facciamo noi, ne hanno appena presentato uno che credo verrà salutato dalla ola e dagli applausi dai genitori di tutto il mondo. E dai loro figli. Lo chiamerò il robot Mary Poppins. Avete presente la scena in cui la baby sitter più famosa di tutti i tempi mette magicamente a posto la ...

Invasione di cimici asiatiche : trovato il rimedio per sconfiggerle (Forse) : Un altro insetto cinese potrebbe aiutare a sconfiggere le cimici asiatiche. Un'introduzione sperimentale, al momento in...

Fedez - l’autocritica social : ‘Forse certe cose è meglio tenerle per sé - anche colpa nostra’ : Siamo ormai super abituati a vedere Fedez e sua moglie, la famosissima fashion blogger Chiara Ferragni, condividere spesso e volentieri i più disparati eventi e scorci della loro vita sui social network quindi sentire il rapper milanese fare autocritica a questo proposito e quasi rimpiangere di aver postato dei contenuti è molto inusuale. Tuttavia, è successo proprio questo nell’ambito del botta e risposta con Striscia la notizia dei ...

Aurora Ruffino intervista Gossipetv : “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? Forse sì…Vita privata? Felicemente fidanzata!” : intervista Gossipetv ad Aurora Ruffino: I Medici 2, Non dirlo al mio capo 3 e la vita privata Aurora Ruffino è il nuovo volto della fiction Rai. Dopo il debutto in Questo nostro amore e Braccialetti Rossi è una delle interpreti più richieste. Non solo nelle produzioni italiane come Non dirlo al mio capo, ma […] L'articolo Aurora Ruffino intervista Gossipetv: “Ho lottato tanto per fare Bianca ne I Medici 2. Non dirlo al mio capo 3? ...

Ed Sheeran : 5 canzoni che (Forse) non sapevi avesse scritto per altri cantanti : Take a look ;) The post Ed Sheeran: 5 canzoni che (forse) non sapevi avesse scritto per altri cantanti appeared first on News Mtv Italia.

Forse l’Arabia Saudita sta per cambiare versione su Jamal Khashoggi : Ammetterà l'omicidio dicendo che sia stato "un errore", dopo averlo negato in tutti i modi per due settimane, scrive la stampa internazionale The post Forse l’Arabia Saudita sta per cambiare versione su Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.