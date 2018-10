Formula E | ufficializzata una nuova partnership con Heineken

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Unadi cinque anni che avrà inizio con la stagione 2018/2019 e vedràdiventare Official Beer and Cider Partner dei campionati per veicoli elettrici su strade urbaneE hanno raggiunto un accordo grazie al quale il branddiventa partner ufficiale dell’ABB FIAE Championship. Unadi cinque anni che avrà inizio con la stagione 2018/2019 e vedràdiventare Official Beer and Cider Partner dei campionati per veicoli elettrici su strade urbane. Contemporaneamente all’esclusiva designazione di partner globale dellaE,avrà i diritti di servizio del prodotto, attivazione e accesso agli eventi e ai circuiti principali della corsa, inclusi Santiago de Chile, Mexico City, Roma e New York. “LaE costituisce perun’eccellente opportunità di coinvolgimento per gli ...