Formula E - Tolti i veli alla nuova Mahindra Racing

(Di martedì 16 ottobre 2018) Giornata d'annunci in casa: oggi, il team indiano ha svelato lavettura Gen2 per il campionatoE 2018/2019 e annunciato anche la formazione di piloti, tutta. A guidare per lasaranno Pascal Wehrlein e Jerome D'Ambrosio.Subito in pista. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, sono cominciati oggi i test che aprono ufficialmente la preparazione dellastagione diE. Sul tracciato spagnolo ci saranno anche Wehrlein e D'Ambrosio. Il tedesco, campione DTM del 2015, è al debutto nella categoria full electric: "Sono felice di correre per la, una piccola squadra dalle grandi ambizioni. Credo sia il giusto ambiente per me. Non vedo l'ora di iniziare e poter dare il massimo". Al suo fianco ci sarà un volto noto dellaE, l'ex pilota della Dragon, Jerome D'Ambrosio. "Abbiamo una bella squadra", ha detto ...