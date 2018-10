ForestAmica | alla scoperta delle riserve naturali orientate “Monte Velino” e “Feudo

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il 18 ottobre prossimo, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 16:00, i Centri VisiteStatali del Monte Velino, a Magliano de’ Marsi, e di Feudo Intramonti, a Civitella Alfedena, accoglieranno il pubblico per scoprire insieme la bellezza della biodiversitàforeste in veste autunnale, nell’ambito della manifestazione nazionale “”, che si svolge contemporaneamente in tutta Italia nelle 129gestite dai Carabinieri Forestali, e del progetto nazionale di educazione ambientale “Il mondo visto con gli occhi di un albero”. Gli esperti ecologi ed interpreti ambientali dei Carabinieri Forestali, attraverso attività ed esperienze di educazione ambientale, faranno vivere ai partecipanti la biodiversità sulla loro pelle, attraverso l’attivazione di tutti e cinque i loro sensi. Si esplorerà la flora e la vegetazione caratteristiche ...