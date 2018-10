Foligno | con la legge 104 doveva accudire la nonna | invece era in vacanza a Bangkok

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Di come la104 della nostra Repubblica italiana, introdotta per garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, venga spesso utilizzata in maniera non del tutto adeguata si sa da tempo. Ma quanto accaduto a, comune in provincia di Perugia, nei giorni scorsi ha davvero dell'incredibile, perché un uomo di trent’anni, operaio originario di Spoleto, approfittava dei permessi dellache sarebbero dovuti servire perlaper andare inin giro per il mondo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, infatti, l'uomo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza e accusato di truffa aggravata nei confronti dello Stato. Chiedeva la 104 per la, poi se ne andava ae a Barcellona inA incastrare l'uomo sono state le fotografie che lui stesso ha pubblicato sui suoi profili social, che ...