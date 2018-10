Foggia | l' ambulanza non arriva | dottoressa presa a schiaffi

ilgiornale

: L’ambulanza non arriva, dottoressa del 118 aggredita dai parenti della vittima a Foggia - LaStampa : L’ambulanza non arriva, dottoressa del 118 aggredita dai parenti della vittima a Foggia - SciutoTino : Foggia, ambulanza tarda ad arrivare: dottoressa del 118 presa a schiaffi mentre soccorre un ferito - trucco74 : RT @LaStampa: L’ambulanza non arriva, dottoressa del 118 aggredita dai parenti della vittima a Foggia -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L'none laviene. È successo nella periferia di. Il medico, Giuseppina Gentile, era in servizio su un'automedica e stava soccorrendo una persona rimasta ferita in un incidente stradale.Vista l'urgenza del caso, la donna ha chiamato la centrale operativa chiedendo l'invio di un', ma quando è stata informata dell'assenza di vetture disponibili in quel momento, la folla che era accorsa nel luogo dell'incidente ha iniziato aggredirla verbalmente e fisicamente.Una delle persone presenti, riporta il Messaggero, le ha dato uno schiaffo rompendole gli occhiali e colpendola allo zigomo, mentre un'altra l'ha strattonata alle spalle strappandole di mano il telefono e scaraventandolo a terra e dicendo di voler caricare il ferito sulla sua auto.In poco tempo èta l'e il ferito è stato trasportato d'urgenza in codice rosso ...