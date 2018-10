Foggia | Francesco mangerà con i compagni | sarà assistito da tirocinanti di una scuola per

Foggia - Francesco il bimbo disabile senza mensa : “Solo non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e Asl : Da oggi, lunedì, l’Istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli e Altamura, a Foggia, inizierà il servizio mensa. Per tutti gli studenti, tranne che per Francesco, un bambino di 11 anni che frequenta la quinta elementare. Per lui il pasto arriverà, ma la malattia dalla quale è affetto (una paralisi cerebrale infantile) non gli permette di alimentarsi in maniera autonoma. E non ci sarà nessuno a imboccarlo. La denuncia è stata della ...