Floyd Mayweather non si tira indietro | ecco la risposta alla sfida di Khabib Nurmagomedov!

sportfair

: #Floyd Mayweather si è detto interesato alla sfida lanciatagli da #KhabibNurmagomedov,mostrandosi molto aperto all’… - Fight_Clubbing : #Floyd Mayweather si è detto interesato alla sfida lanciatagli da #KhabibNurmagomedov,mostrandosi molto aperto all’… - Directsportit : Leggi l'articolo ?? - zazoomnews : Nurmagomedov sfida Mayweather: “C’è un solo Re nella giungla! Floyd combattiamo”. Nuovo match milionario per Money?… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)rispondediNurmagomedov: al pugile americano interessa solo quanto verrà pagato per l’eventuale match Cavalcando l’onda di popolarità generata dal successo nel match di UFC 229, con annessa rissa finale che ha generato grande attenzione sulla sua persona,Nurmagomedov continua a far parlare di sè. Il fighter daghestano si è prodigato in una serie di dichiarazioni ad effetto che hanno colto nel segno. Una delle quali è stata rivolta addirittura a, l’imbattuto pugile chiamato in causa per una ‘resa dei conti’: anche il fighter russo è imbattuto e “nella giungla ci può essere un solo re”. Una vera e propria richiesta ufficiale di un match, sullo stile di quanto fatto da Conor McGregor a Las Vegas nell’estate 2017. Ladinon si è fatta di certo ...