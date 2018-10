Fisco | per Gruppo Danieli assoluzione per il reato di frode e condanna per

Dl Fisco - Cgil : misure per evasori - non per lavoratori e pensionati : Roma, 16 ott., askanews, - 'Tutti i nostri timori sono stati purtroppo confermati. Un enorme condono, mascherato da eufemismi lessicali, con il quale si ricercano consenso e risorse è stato licenziato ...

Decreto Fisco - M5S chiede le dimissioni del capo di Gabinetto di Tria Garofoli per lo stanziamento fantasma a Croce Rossa : “Garofoli spieghi, o si dimetta“. Poche righe, quasi un cartello, ma lapidarie: il M5S alla Camera chiede la testa del capo di Gabinetto del ministro Tria, presunto autore della norma sulla Croce Rossa apparsa alla vigilia del Decreto fiscale senza che nulla sapessero il premier Conte e tutti i suoi ministri, che pure erano chiamati a firmarlo. “Oggi scopriamo che nelle bozze del Decreto qualcuno ha inserito arbitrariamente ...

Dl Fisco - Cgil : misure per evasori - non per lavoratori e pensionati : Roma, 16 ott., askanews, - "Tutti i nostri timori sono stati purtroppo confermati. Un enorme condono, mascherato da eufemismi lessicali, con il quale si ricercano consenso e risorse è stato licenziato ...

Dl Fisco - fonti Lega : sanatoria sarà anche per liti e cartelle esattoriali - 20 rate in 5 anni : Con la pace fiscale che partirà 'subito', si potrà sanare il contenzioso con il fisco 'pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria al secondo grado, al primo grado è il 50, senza ...

Decreto Fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Cinquestelle-Lega - duello sul Fisco. Siri : 'Tre aliquote per la pace' : IL NEGOZIATO ROMA Week end di trattative serrate tra M5s e Lega sul decreto fiscale collegato alla manovra. Gli sherpa dei due partiti che compongono la maggioranza stanno cercando di trovare una ...

Decreto Fisco - Siri : pace fiscale con tre scaglioni - non è per evasori - : Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, in vista della messa a punto del dl collegato alla manovra, ipotizza scaglioni di pagamento al 6, 10 e 25%. "È per chi è in regola con la dichiarazione ...

Fmi-Onu-Ocse-Banca Mondiale : insieme per un Fisco sostenibile : Dalle sfide dell'economia digitale agli hackathon L'Ocse, ha invece ricordato le future sfide della piattaforma come quelle poste dall'economia digitale, dalle criptovalute all'uso di dati degli ...

Fisco - Governo verso condono totale per cartelle sotto i 1.000 euro? : Governo verso la cancellazione delle cartelle esattoriali al di sotto dei 1.000 euro . Secondo fonti interne alla maggioranza l'Esecutivo starebbe valutando l'ipotesi di inserire, nel decreto fiscale ...

Enna - evade il Fisco : sequestro beni per 880 mila euro : Il rappresentante di una societa' ennese evade il fisco, sequestro beni per oltre 880 mila euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Enna.

Sconosciuta al Fisco - sequestrati beni per 250mila euro : Ufficialmente era nullafacente e senza un lavoro, nella realtà possedeva beni per quasi 250mila euro. Protagonista una donna sinti 37enne che in tutta la sua vita ha dichiarato al fisco 131 euro e a ...

Sconosciuta al Fisco - senza lavoro e nullatenente - in realtà possedeva beni per 250mila euro : Sconosciuta al fisco, senza lavoro e nullatenente, in realtà possedeva beni per 250mila euro. Ville e macchine sequestrate dai carabinieri su disposizione dell Tribunale di Torino. La proprietaria è una sinti torinese di 37 anni.In tutta la sua vita, la donna ha dichiarato al fisco solo 131 euro, non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi e, dalla banca dati Inps, risultava aver lavorato solo 12 giorni nel dicembre 2012. ...

Ponte Genova - Di Maio : in dl Fisco anche 50 milioni per famiglie sfollate : "Lunedì si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro" per gli sfollati di Genova, "una somma che permetterà al commissario Bucci di poter avviare i rimborsi alle famiglie". Così il ...

Condono - il rischio è azzerare gli incassi del Fisco per il 2019 : Ma di questa montagna solo 50 miliardi si potrebbero recuperare, spiegò lo stesso Ruffini e ha ribadito di recente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla Camera. Nella gran parte dei casi, ...