Fiorentina | Antognoni felice per Biraghi | “Gol in azzurro coronamento del lavoro fatto in

Fiorentina - Antognoni : 'Obiettivo Europa - faremo di tutto per arrivarci' : Giancarlo Antognoni , team manager della Fiorentina , parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: 'Il nostro obiettivo resta quello di arrivare in Europa e faremo di tutto per arrivarci. L'altro nostro obiettivi è migliorare i nostri giovani, che piano piano ...

Sampdoria-Fiorentina - Pioli ed Antognoni rendono omaggio alle vittima di Ponte Morandi : Sampdoria-Fiorentina andrà in scena questo pomeriggio alle ore 19, una delegazione viola si è recata sul luogo della tragedia A poche ore dal match con la Sampdoria, in programma stasera a ‘Marassi’ una delegazione della Fiorentina, composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dall’allenatore Stefano Pioli, ha reso omaggio alle vittime del Ponte Morandi a Genova. Un mazzo di fiori a nome della Fiorentina è stato posto ...

Fiorentina - il club manager Antognoni : “Astori è sempre con noi” : Presente alla cerimonia del premio “Torrino d’oro” 2018, tenutasi in piazza del Cestello a Firenze, Giancarlo Antognoni ha ricordato l’ex capitano Davide Astori, tragicamente scomparso mentre la squadra si trovava in ritiro a Udine: “Astori è sempre con noi e anche nel cuore di tutti i fiorentini. Il suo ricordo per noi è sempre vivo e credo che la squadra, oltre che per sé stessa, giochi anche per ...

Antognoni : "Questa Fiorentina è come la mia" : 'C'è un progetto avviato l'anno scorso, tenendo tutti i migliori e con l'obiettivo di puntare all'Europa'. Così Giancarlo Antognoni nel giorno del 92° compleanno della Fiorentina, che la società ha ...

