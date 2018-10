Fiorello torna a Radio Deejay Il Rosario della Sera | l’appuntamento tra parodie e

Fiorello torna in radio con “Il Rosario della Sera” : torna su radio Deejay “Il Rosario della sera”, lo show di Rosario Fiorello per la gioia di tutti gli ascoltatori: ecco alcune novità del programma radiofonico Tutto tace sul nuovo show televisivo di Rosario Fiorello, ma per stemperare l’attesa lo showman siciliano ha annunciato il suo ritorno in radio. Su radio Deejay, infatti, è in arrivo la seconda stagione del seguitissimo show “Il Rosario della sera“. Ecco ...