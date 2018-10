FIGC | Gravina si dimette da Presidente della Lega Pro

FIGC - Lega B scettica su Gravina : “Fornisca i tempi per la riforma dei campionati” : Gabriele Gravina, dimessosi proprio nella giornata di oggi dall’incarico di presidente della Lega Pro, resta l’unico candidato alla presidenza della FIGC, ma la Lega B non nasconde lo scetticismo. Il dirigente è stato così invitato a prendere parte all’assemblea dei club cadetti per fornire alcuni chiarimenti sul suo programma, a partire dalla certezza sui tempi […] L'articolo FIGC, Lega B scettica su Gravina: ...

FIGC : Gravina - Tommasi se vuole aderisce : ANSA, - FIRENZE, 16 OTT - "Convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto altrimenti entreremmo in una logica perversa. Lui sa che esiste un'esigenza di riforma del calcio italiano: se ...

FIGC : Gravina - Tommasi se vuole aderisce : ANSA, - FIRENZE, 16 OTT - "Convincere Tommasi a sostenermi? Non mi sforzerò più di tanto altrimenti entreremmo in una logica perversa. Lui sa che esiste un'esigenza di riforma del calcio italiano: se ...

Lega Pro : Gravina lascia la presidenza - è candidato unico alla guida della FIGC : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...

Italia bella e finalmente vincente : che il successo in Polonia sia il punto di partenza per Gravina presidente FIGC : Una luce in fondo al tunnel. L’Italia non giocava così bene da …: ecco, è pure difficile ricordare l’ultima volta. Sotto Ventura, il primo Ventura, qualche sprazzo timido di azzurro c’era pure stato, ma poi il disastro mondiale aveva cancellato tutto. La vittoria all’ultimo secondo in Polonia è fondamentale, e non solo perché ci permette di evitare la retrocessione nella Serie B della nuova Nations League: finalmente ci restituisce una ...

FIGC - Gravina : “Ho parlato con Marotta - è disponibile a lavorare con noi” : Il candidato unico alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina, è tornato nuovamente sul possibile inserimento nel suo gruppo di lavoro dell’ex amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Siamo pronti a rilanciare il calcio italiano, per farlo lavoreremo con delle eccellenze di questo settore. Con Beppe Marotta abbiamo parlato, da parte sua c’è disponibilità. Chiaramente ...

Gravina : "Marotta profilo giusto in FIGC" : 'Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di ...

FIGC - Gravina : “Marotta profilo giusto e c’è la sua disponibilità” : Intervenuto a Pescara in occasione del convegno per il 40º anniversario del Club Donne Biancazzurre, Gabriele Gravina, attuale presidente della Lega Pro e candidato unico alla presidenza della Figc alle elezioni del prossimo 22 ottobre, ha rilasciato alcune dichiarazioni esprimendosi riguardo un eventuale ingresso di Beppe Marotta, direttore generale ed amministrazione delegato uscente della Juventus, […] L'articolo Figc, Gravina: ...

Gravina : “Marotta è il profilo giusto per la FIGC” : “Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c’è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di Marotta. Ma se non ci dovessero essere poi le condizioni per questa operazione, ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione”. Lo ha detto questa mattina a Pescara, in occasione del convegno per il ...

Gravina - Marotta profilo giusto in FIGC : ANSA, - PESCARA, 13 OTT - "Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo ...

Gravina - Marotta profilo giusto in FIGC : ANSA, - PESCARA, 13 OTT - "Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo ...

FIGC - Gravina : 'Marotta? Un uomo giusto per la Federazione' : 'Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di ...

FIGC - Gravina : 'Allan in azzurro? Se si sente italiano. Sui cori razzisti valuteremo reponsabilità' : Le leggi sono vecchie di 37 anni e non possiamo pensare che siano queste a governare un mondo che è cambiato. Noi dobbiamo rispettare i principi, quali la libera circolazione. Ma un conto sono le ...

FIGC - Gravina spiega il caso Marotta : “è disponibile - ma che pretese economiche…” : Gabriele Gravina ha parlato del suo progetto relativamente alla FIGC, con Marotta che sembra non lavorerà per la Federazione a causa delle sue richieste economiche Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è il candidato unico alla presidenza della FIGC. Il presidente ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, svelando alcune delle sue strategie per il nuovo corso della Federazione. “Io e Sibilia insieme dopo il mancato ...