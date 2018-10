Fico | mai abbassare la guardia di fronte a spettro razzismo

Mattarella difende le Authority da Salvini-Di Maio/ “Troppo potere inebria" : con Fico si ‘oppone‘ al Governo? : Mattarella: "Costituzione tutela autorità indipendenti e imparzialità di tutti": il Quirinale striglia a distanza Salvini e Di Maio per gli attacchi a Bankitalia dopo critiche su Manovra?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:45:00 GMT)

Dal rapporto con l'Europa alle critiche alla stampa : quando Fico si smarca da Di Maio : Due esponenti della stessa forza politica, M5s, che si distinguono tra loro per strategie e dichiarazioni. Da una parte Luigi Di Maio, leader politico pentastellato e vicepremier nel governo giallo verde di Giuseppe Conte; dall'altra ...

Europee - Fico : “M5s mai con Le Pen. Salvini alleato del Front National? Non è la mia strada” : “Non c’è dubbio che il M5s non siederà mai con Marine Le Pen“. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell’alleanza Salvini-Le Pen, Fico ha risposto: “non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia ...

Di Maio : 'Cruciale confrontarsi con Europa e mercati'. Fico : 'Abbassare i toni' : Il premier Conte annuncia per stasera un nuovo vertice a Palazzo Chigi e domani la cabina di regia per fare il punto sulla manovra insieme alle aziende partecipate -

Manovra - Luigi Di Maio impazzito : a Bruxelles ci manda Roberto Fico : Il tutto per 'tenere buono' il fronte della politica europea, in attesa che anche mercati e borse si plachino e diano respiro. Per questo, ieri 8 ottobre il vicepremier Luigi Di Maio è volato a ...

Fico : “Il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con Marine Le Pen” : "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen. Non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia strada", ha dichiarato da Bruxelles il presidente della Camera pentastellato Roberto Fico.Continua a leggere

Fico : M5S non siederà mai con la Le Pen : 13.08 Sulle alleanze, il presidente della Camera Fico,a Bruxelles,assicura che "non c'è dubbio che il M5S non siederà mai con la Le Pen".Quanto all'intesa Salvini-Le Pen,dice:ognuno fa la sua strada. Sulla Manovra,spiega che "nessuno sfida lo spread o i mercati.L'Italia ha diritto di fare una manovra, per parlare all'Europa,senza sfidare,ma per cambiare".Dichiara di condividere le parole del premier Conte e del ministro Tria di abbassare i ...

Di Maio : aiuti economici a chi è in difFicoltà e carcere per chi evade le tasse : La manovra di bilancio includera' reddito e pensioni di cittadinanza ed anche aiuti alle persone truffate dalle banche, queste alcune dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso di un’intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano. La Legge di Stabilita' sara' una manovra che favorira' il popolo a discapito dei potenti e i furbetti che evadono le tasse. L’IVA, ha assicurato, non aumentera' mai. Manovra a beneficio dei più ...

Fico - idee diverse con Di Maio ma uniti : ANSA, - ROMA, 22 SET - "La stampa cerca sempre di tornare sulle divisioni tra me e Di Maio. Noi amiamo il sud, veniamo dalle stessa terra, e vogliamo trasformarla. Possiamo avere idee diverse sulle ...