FIAT PANDA DIESEL | È ADDIO Va fuori produzione | nuova versione ibrida pronta entro il

FIAT PANDA avrebbe detto addio al diesel : arriva la versione mild-hybrid : In base alle ultime indiscrezioni riportate recentemente da Automotive News Europe, uno dei più conosciuti magazine nel campo della auto, Fiat Panda avrebbe interrotto la produzione di veicoli diesel. La famosissima automobile, da anni è ormai classificata tra le auto in assoluto più vendute in Italia. La stessa sorte potrebbe presto toccare alla Fiat 500. L'indiscrezione Al momento, la notizia non ha ancora ricevuto una conferma ben precisa, ...

Incentivi rottamazione auto ottobre : FIAT PANDA e Ford Fiesta in promo : Fiat e Ford hanno rinnovato le offerte sugli Incentivi rottamazione auto per il mese di ottobre, mettendo in vetrina i modelli Panda, Fiesta e non solo. Le nuove promozioni saranno valide fino al prossimo 31 ottobre. La casa costruttrice di Torino rilancia il finanziamento Meno1500 sulla maggior parte dei modelli posizionati in primo piano nella home page del sito ufficiale. Sempre per quanto riguarda i finanziamenti a cui gli utenti possono ...

Incentivi rottamazione auto settembre : FIAT PANDA - Alfa Romeo Giulia e Opel Corsa in promo : Da pochi giorni sono stati ufficializzati gli Incentivi rottamazione auto per settembre delle case automobilistiche Fiat, Alfa Romeo e Opel. Le offerte delle tre aziende sono arrivate in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, come testimoniano le promozioni di Ford, Toyota e Renault [VIDEO]. In casa FCA debutta il finanziamento Meno 1500, mentre lo storico marchio milanese lancia gli Alfa Days. In Germania, invece, confermano Scelta Opel ...