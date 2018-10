Festival dell' innovazione e della Scienza | si entra nel vivo della kermesse

Approda in Sardegna la terza edizione del Festival Internazionale della letteratura di viaggio : ... Antigone, San Francesco, Jurij Gagarin e Friedrich Nietzsche, e ogni personaggio, oscuro o eminente, ci chiede di partecipare al suo destino e ci trae con forza irresistibile dentro il suo mondo. ...

Festival delle Letterature Migranti a Palermo : tanti autori e 90 eventi letterari : Sbarca a Palermo il Festival delle Letterature Migranti alla quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 21 ottobre e coinvolgerà nel programma che include quasi 90 eventi letterari, autori come Francois Beaune e Adriano Sofri. Gli eventi spazieranno dall'arte contemporanea al cinema per farci riflettere su quanto la letteratura è per natura migrante.Continua a leggere

Festival della cooperazione internazionale - chiusa la seconda edizione : La seconda edizione del Festival nazionale della cooperazione internazionale ha fatto tappa a Ostuni, Taranto, Lecce, Brindisi, Latiano e Cisternino, grazie al patrocinio dei Comuni e della Regione ...

Auditorium Parco della Musica - ecco la nuova stagione : nel 2018/2019 500 concerti e 11 Festival : Per la 17ima delle stagioni dell'Auditorium Parco della Musica sono previsti oltre 500 concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, oltre 50 lezioni e 11 tra festival e rassegne che ospiteranno i ...

Guardiola al Festival dello Sport : 'Futuro in Italia? Perché no'. Poi elogia il Sassuolo di De Zerbi : Poche parole che basteranno ad alimentare i sogni di tantissimi tifosi e dirigenti del nostro Paese, desiderosi di affidare la propria panchina ad un allenatore in grado di incantare il mondo con il ...

Festival dello Sport : il Golf scende in campo per l’ecosostenibilità : Festival dello Sport, Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, propone il Golf come strumento di difesa dell’ambiente e valorizzazione del territorio Il Golf come strumento di difesa dell’ambiente e valorizzazione del territorio: è stato questo il tema illustrato da Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, in occasione del Festival dello Sport a Trento. Nell’ambito del dibattito ...

Festival dello Sport - Guardiola : "Futuro in Italia? Perché no..." : Tre degli allenatori più vincenti della storia del calcio si sono incontrati oggi a Trento nell'ultima giornata del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dalla Regione ...

“Roma Pet Carpet Festival” al Teatro delle Muse il 14 ottobre : ARRIVA UN FESTIVAL DI CORTI TUTTO DEDICATO AGLI ANIMALI Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello condiviso tra amici umani e a quattro zampe, che sarà raccontato domani in occasione della prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma Pet Carpet Festival. Al Teatro delle Muse, in via Forlì, tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità ...

Festival della Scienza Fasano 2018 - dal 15 al 19 ottobre coinvolte anche le scuole del territorio : Il Festival della Scienza, in corso a Fasano, coinvolge anche i ragazzi delle scuole cittadine. Gli istituti di Istruzione Superiore 'Leonardo da Vinci' e "Gaetano Salvemini" e la scuola secondaria di primo grado '...

Il Festival dello Sport - incontro Oldani-Moser su sport e alimentazione : alimentazione e cucina di qualità, i temi affrontati con due numeri 1: Davide Oldani, chef stellato e Francesco Moser che in bici al mondo ha vinto meno soltanto di un certo Eddy Merckx e oggi è anche un produttore di ottimi vini. A moderare l'interessante chiacchierata il vice direttore della Gazzetta dello sport, Pier Bergonzi. L'...

Festival dell’Innovazione e della Scienza 2018 : tra gioco - sport e medicina - la divulgazione passa da Settimo Torinese : Da sei anni Settimo Torinese si trasforma per oltre una settimana nella capitale italiana della divulgazione scientifica grazie al Festival dell’Innovazione e della Scienza. L’edizione 2018 dal 14 al 21 ottobre ha come titolo “Pensa alla salute” con numerosi testimonial d’eccezione. Tra essi spiccano campioni dello sport come Margherita Granbassi, Marc Genè, Giuseppe Poeta e Marco Dolfin nella doppia veste di atleta paralimpico e medico, grandi ...

Scienza - cittadini e politica : inaugurato il Festival della Scienza : ... il quale ha visto protagonista la senatrice a vita Elena Cattaneo che ha relazionato sul tema 'Scienza, cittadini, politica'. 'Ci sono tanti motivi per amare la Scienza -ha spiegato la senatrice - ...

Festival dello Sport : le tv e il calcio del futuro : "Diritti - web e pirateria" : ... sono state al centro della tavola rotonda 'Lo Sport, la tv e i new media: storia di una svolta, riflettori sul futuro', ospitata non a caso dalla Sport Tech Arena, lo spazio del Festival di Trento ...

A cosa servono oggi i libri? Una conversazione prima del Festival dell'Editoria e della Musica Indipendente : L'obiettivo è in qualche modo far girare l'economia dell'Editoria Indipendente, soffocata da copyright e grandi distribuzioni, e privilegiare la bibliodiversità , ovvero l'insieme dei progetti vivi ...