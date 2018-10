Fermati due scafisti per lo sbarco a Crotone di due giorni fa

Crotone. Scafisti : Fermati due ucraini di 47 e 45 anni : La Squadra mobile di Crotone, in collaborazione con il personale dell’Unità navale della Sezione operativa della Guardia di finanza, ha

Migranti su veliero - Fermati due russi : ANSA, - CATANIA, 16 OTT - Due russi, entrambi di 33 anni, sono stati fermati da carabinieri e dalla Guardia di finanza per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Trasportavano su un ...

Macomer. Omicidio di Manuel Careddu : Fermati una ragazza - uno straniero e due minorenni : E’ arrivata la svolta nelle indagini sulla scomparsa di un ragazzo di 18 anni di Macomer (Nuoro). Di Manuel Careddu non

Notti di controlli in centro - tre arresti : Fermati due spacciatori nei parchi : Notti di controlli e di arresti in città. Il fine settimana ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, nell'ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto alle attività illecite ...

Treviso - rissa durante addio al celibato : un morto. Fermati due uomini | : La vittima è un ragazzo di 21 anni che insieme a una decina di amici, tutti dell'Est Europa, stava festeggiando in un appartamento a Fontane, una frazione di Villorba, Treviso,. I rumori avrebbero ...

Operazione nel reggino contro cosca Alvaro - tra Fermati un sindaco e due imprenditori : Reggio Calabria - È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione di un fermo emesso dalla Dda nei confronti ...

LUSCIANO - Trovati con la droga pronti a spacciare - Fermati in due : 11:13:23 I Carabinieri della Stazione di LUSCIANO, nel corso della notte, in quel centro cittadino, hanno tratto in arresto, n ella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...

Russia - duemila in piazza contro la riforma delle pensioni : 300 Fermati dalla polizia : Migliaia di persone in piazza a Mosca contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. In una calda domenica di sole, i dimostranti si sono...

Due ragazzine stuprate dal branco a Como - il gip scarcera i tre Fermati : Tutti scarcerati i tre giovani (un italiano e due stranieri) accusati di aver stuprato in branco due turiste minorenni a Menaggio, sul lago di Como. I tre restano indagati per violenza sessuale di gruppo, ma il gip del tribunale di Como, Carlo Cecchetti, non ha convalidato i fermi dei tre giovani e ne ha disposto il rilascio. Il pm di Como, Nicola Piacente, ora promette "ulteriori approfondimenti investigativi" e ricorda che la decisione del ...

