Femminicidio | da Senato ok a Commissione inchiesta

agi

: Con voto unanime del #Senato viene nuovamente istituita la commissione parlamentare di inchiesta sul #femminicidio… - MonicaCirinna : Con voto unanime del #Senato viene nuovamente istituita la commissione parlamentare di inchiesta sul #femminicidio… - SenatoStampa : #Femminicidio. Con 257 sì, approvata all'unanimità in Aula la proposta di istituzione della Commissione di inchiest… - SenatoStampa : #Femminicidio. In Aula, ora, esame proposta istituzione Commissione parlamentare di inchiesta ?… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) (AGI) - Roma, 16 ott. - L'Aula di Palazzo Madama ha varato stasera il provvedimento, relatrice la senatrice Gelsomina Silvia Vono, che istituisce lad'per proseguire nell'attività di indagine sulle cause del, oltre che sull'adeguatezza della normativa e dell'azione amministrativa in materia. L'obiettivo e' quello di una lotta piu' efficace e capillare alla violenza sulle donne con la nuovadisule su ogni forma di violenza di genere, la cui istituzione e' stata approvata oggi dall'aula del. L'elenco delle donne uccise tra il 2016 e il 2017 dall'attuale o da un precedente compagno ha raggiunto livelli drammatici: piu' di 116 donne, un numero spaventoso e in continua crescita che secondo la maggioranza di governo richiede di attivare, ...