Fedez | tour nei palazzetti nel 2019 L' annuncio su Instagram | Un nuovo viaggio tra

Fedez - partirà da Firenze il suo tour 2019 nei palazzetti : info biglietti : Firenze, 16 ottobre 2019 - «Il 18 ottobre apro ufficialmente le date del mio nuovo tour. Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro , emozionarmi all'idea di tornare a calpestare un ...

Fedez in tour nel 2019 - arrivano i palasport dopo San Siro : info biglietti in prevendita : L'annuncio di Fedez in tour nel 2019 arriva a qualche mese dalla data allo Stadio San Siro che ha tenuto con J-Ax. Che il progetto da solista sarebbe continuato era già noto da tempo, ma le date nei palasport sono arrivate a sorpresa e durante la sua partecipazione a X Factor. Ancora da decidere la data di uscita dell'album, mentre è già certa la partenza in tour nel mese di marzo. Le location sono quelle dei maggiori palasport italiani, con ...

Fedez ha annunciato le date del tour 2019 nei palazzetti : Segnati tutti gli appuntamenti The post Fedez ha annunciato le date del tour 2019 nei palazzetti appeared first on News Mtv Italia.

Fedez e Chiara Ferragni - dopo le nozze un figlio e tour in coppia : Avrà pure artisticamente divorziato da J-Ax, ma Fedez ha già trovato una nuova spalla per i suoi progetti musicali. E che spalla! Si tratta della mogliettina Chiara Ferragni, che si appresta a dividere con lui la consolle per debuttare come deejay in coppia. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 settembre. #Ferragnez, l'album delle nozze social di Chiara Ferragni e Fedez ...

Chiara Ferragni e Fedez dopo il matrimonio : 'Un altro figlio - un singolo e un tour mondiale dietro la consolle' : Quando succederà? La prossima estate: lanceranno un singolo musicale insieme per far ballare la folla e faranno un tour nelle discoteche di tutto il mondo'. Si torna a casa! Ciao Sicilia bedda, ...

Fedez e Chiara Ferragni - dopo le nozze un figlio e tour in coppia : Avrà pure artisticamente divorziato da J-Ax, ma Fedez ha già trovato una nuova spalla per i suoi progetti musicali. E che spalla! Si tratta della mogliettina Chiara Ferragni, che si appresta a dividere con lui la consolle per debuttare come deejay in coppia. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 settembre. #Ferragnez, l'album delle nozze social di Chiara Ferragni e Fedez ...

Matrimonio Fedez-Ferragni : un altro figlio e un tour da deejay - Chi svela i progetti per il futuro della coppia : Ve la immaginate la Ferragni in consolle? Abituatevi all’idea, perché la prossima estate potrebbe essere la premiata ditta Ferragnez a favi ballare nei club fino all’alba. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 5 settembre, svela in esclusiva i progetti futuri della coppia più social d’Italia: un altro figlio, per dare un fratellino (o una sorellina!) a Leone, e un contratto con una non meglio specificata major americana per un tour in ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ Tour planetario in coppia come deejay : hit nell'estate 2019 : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni, la nuova polemica social riguarda il cibo offerto agli ospiti: menu troppo scarso? I dettagli sulle nozze giorni dopo.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:30:00 GMT)