Fedez e Chiara Ferragni Intervento per il loro bimbo | “Vedere bambini soffrire mi fa

Fedez e Chiara Ferragni : Leone operato per un problema all’udito : Tanta paura e un’operazione che alla fine è andata bene. Fedez e Chiara Ferragni raccontano su Instagram il problema all’udito di Leone, risolto con un piccolo intervento che però ha creato grande apprensione. Il primogenito della coppia, nato lo scorso marzo, è stato ricoverato al Children’s Hospital di Los Angeles, dove i medici l’hanno aiutato a risolvere un problema che poteva rivelarsi molto grave. Sin dalla nascita ...

Chiara Ferragni : nessuna crisi con Fedez. La dichiarazione : Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Arriva la smentita Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più famosa del momento. E’ inutile negarlo, ogni notizia riguardi uno dei diventa subito virale e fa il giro del mondo in qualche secondo. Dalla loro famosa proposta di matrimonio fino a giungere alla polemica riguardante la linea di bottiglie di acqua ideate da lei. Da qualche tempo, invece, il popolo del web sospettava che la coppia fosse in ...

