Federico - nomina Commissario a vaglio Mef : ANSA, - CAMPOBASSO, 16 OTT - "Le nomine di Commissario e sub Commissario per il Molise sono già sul tavolo del ministero dell'Economia, come del resto quelle che riguardano la Calabria, a conferma dell'interesse che il ministro Grillo ha per la situazione sanitaria in Molise". Così il parlamentare molisano Antonio Federico , ...