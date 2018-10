Favola senza lieto fine | la bambina che ama Rodari non può lasciare la Siria per visitare

Pechino Express - Adriana Volpe e Marcello Cirillo rubano la scena in una Favola contro i pregiudizi (ma senza buonismi) : A sorpresa Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono i protagonisti assoluti di questa settima edizione di Pechino Express, che quest'anno ha deciso di mettere il turbo e di spostare intelligentemente la location in Africa, un continente che in un periodo storico come questo è noto solo per i flussi migratori.E il bello è che Adriana Volpe e Marcello Cirillo siamo ognuno di noi, in quanto la coppia sembra la portatrice degli stereotipi che ci ...