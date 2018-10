Fatture | pagamenti e Iva | le 10 cose che cambiano con la nuova manovra

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Le novità sulladi fatto cambieranno diversi aspetti su parecchi fronti. Dalla flat tax alle pensioni fino al reddito di cittadinanza, la legge di Bilancio porta parecchie novità anche nel rapporto tra contribuenti e lo Stato. Per quanto riguarda le tasse, ci sarà lo stop all'aumento dell'Iva per il 2019. Un aumento che però poi potrebbe materializzarsi nel 2020 e nel 2021. Sempre sull'Iva ci sono altre novità che riguardano le. L'Iva di fatto verrà pagata solo quando la fattura sarà incassata. Sempre sul fronte fiscale nel pacchetto, con il dl Fisco, rientra anche il "condono" che prevede un'aliquota al 20 per cento che va a sanare il pregresso di chi ha già comunque presentato una dichiarazione dei redditi. Nella legge di Bilancio sono però previste, come è noto, sostanziali novità anche per i pensionati.Da un lato ci sarà il taglio degli assegni d'oro con un ...