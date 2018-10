Fallout 76 | la Platinum Edition costa 115 dollari | ma il gioco andrà preso separatamente

eurogamer

(Di martedì 16 ottobre 2018) Con l'avvicinarsi della beta di76 le informazioni riguardo le diverse edizioni in cui ilsarà lanciato diventano sempre più dettagliate, e ora sappiamo che76 sarà disponibile in una Standard($ 60), una Tricentennial($ 80) e una Power Armor($ 200), senza dimenticare anche la76.Ebbene, come riporta PCgamer, la nostra attenzione è stata catturata proprio dalladel, la quale per la modica cifra di 115tra tutti i gadget interessanti che ha da offrire pecca proprio di quello, a detta dei molti, più importante: il.La76offre dunque un case da collezione, un artwork stampato in edizione numerata, tre taccuini da 64 pagine utili per prendere appunti, alcune cartoline, un poster della mappa stampato su entrambi i lati, ed una guida delin edizione da ...