Facebook al lavoro su una telecamera per TV

“Vieni - è un colloquio di lavoro”. Poi il terribile orrore : choc in Italia. Adescata su Facebook : Fermato con l’accusa di violenza sessuale. Il provvedimento è stato eseguito ieri nei confronti di un uomo di 39 anni di origine romena, già ricercato a livello internazionale, nella sua abitazione a Pero, alle porte di Milano. Nel pomeriggio del 26 agosto, l’uomo ha abusato di una ragazza di 24 anni di origini moldave in un appartamento a Rozzano, intestato alla madre, dopo aver convinto la giovane, residente in provincia di ...

La adesca su Facebook offrendole un lavoro - poi il romeno la violenta : Prima l"ha adescata su Facebook offrendole un lavoro, poi l"ha incontrata e l"ha violentata. Il mostro è un cittadino romeno di 39 anni, arrestato dai carabinieri del comando di Corsico lunedì notte a in località Pero, nel Milanese, per violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una giovane donna.Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, attorno alla fine del mese di agosto l'uomo ha attivato un profilo falso sul noto social ...

Milano - adescata su Facebook per lavoro da badante/ Ultime notizie - ragazza italiana segregata e violentata : Milano, adescata su Facebook per lavoro da badante. Ultime notizie, ragazza italiana segregata e violentata. Nuovo caso di violenza sessuale nel nord Italia(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Le offre un lavoro su Facebook e quando si incontrano abusa di lei - arrestato un 39enne : L'ha contattata su Facebook con un profilo falso e poi, quando si sono incontrati, ha abusato di lei. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e lesioni personali a Milano.Secondo la ricostruzione, il 39enne di origine romena, ha contattato la giovane tramite un annuncio su postato sul social network. Lei, cercava lavoro come badante, ha creduto alla ...

Milano - adescata su Facebook per un lavoro da badante : ragazza italiana stuprata da un romeno : Era stata adescata su Facebook per un lavoro, poi è iniziato l'incubo. Un romeno di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver segregato, picchiato e stuprato una ragazza italiana che aveva ...

Adescata su Facebook per lavoro e poi stuprata a Milano - un arresto - : Un uomo di 39 anni ha contattato la ragazza fingendosi una donna che cercava una badante, ma poi l'avrebbe violentata con la scusa di portarla a casa della datrice di lavoro a Milano. È anche accusato ...

"Annunci di lavoro solo per gli uomini". Facebook nella bufera : L"American Civil Liberties Union, associazione per la difesa dei diritti civili, ha protestato contro Facebook. Il motivo? La piattaforma ha consentito a circa 15 inserzionisti di pubblicare annunci rivolti solo agli utenti uomini.Un'indagine di ProPublica, riporta La Stampa, ha evidenziato come su 91 messaggi pubblicati da Uber solo uno è rivolto alle donne, tre non hanno distinzioni di genere e tutti gli altri sono rivolti esclusivamente agli ...

Facebook pubblica annunci di lavoro per soli maschi. Insorgono le donne : Le lavoratrici americane Insorgono contro Facebook, reo di aver pubblicato annunci di lavoro dedicati a soli uomini. Lo riporta un articolo pubblicato su la Stampa.Negli Stati Uniti l'American Civil Liberties Union ha protestato contro Facebook, accusata di aver consentito a circa 15 inserzionisti, tra i quali Uber, di pubblicare annunci rivolti solo agli utenti uomini. Secondo un'indagine di ProPublica, su 91 messaggi esaminati pubblicati dalla ...

"Annunci di lavoro solo per uomini". Facebook sotto accusa per discriminazione di genere : La denuncia dell'Aclu. Secondo l'associazione la piattaforma permetterebbe di limitare certe offerte ai soli uomini, pratica scorretta negli Stati Uniti come in Italia

'Lascio il lavoro dei sogni a Facebook - scelgo mia figlia' : Insieme alla lettera di licenziamento inviata a metà luglio ha anche pubblicato, in un gruppo sul social riservato ai dipendenti in tutto il mondo, un post in cui ripercorreva appunto i desideri a ...