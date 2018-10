Fabrizio Corona reagisce dopo il Gf Vip | “Non confondetemi con qualcun altro”

Gf Vip - Ilary Blasi zittisce Corona : "Fabrizio non parla? Ce ne faremo una ragione" : Si ritorna a parlare di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, dopo le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi e dopo lo sfogo della cantante durante la diretta del Gf Vip.Il pianto di Silvia ha toccato il cuore di mamma che questa sera ha voluto dare la sua versione dei fatti. Già a Mattino Cinque, la mamma delle due cantanti aveva rivelato che Fabrizio Corona aveva sbattuto fuori di casa tutti gli scatololoni della figlia senza però ridarle "i suoi ...

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona / "Le sue dichiarazioni hanno poco valore. Cambia idea ogni 20 minuti!" : Ilary Blasi contro Fabrizio Corona in diretta al Grande Fratello Vip 3. "Le sue dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Cambia idea ogni 20 minuti!"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:50:00 GMT)

LE DONATELLA - GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Mamma Monica : "Dopo Fabrizio Corona non la vedevo ridere da tre anni” : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:44:00 GMT)

Ilary Blasi attacca Fabrizio Corona : “Cambia idea ogni 20 minuti” : Fabrizio Corona asfaltato da Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip Anche Ilary Blasi alla fine ha perso le staffe e ha preso una posizione nella storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha infatti presentato alla sua concorrente quanto detto da sua madre a Mattino 5, in cui ha affermato che l’ex re dei paparazzi possiede ancora degli oggetti appartenenti a Silvia, e che ancora non ha ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - 4ª PUNTATA/ Diretta e eliminato : Monica Alberti vs Fabrizio Corona! : GRANDE FRATELLO Vip 2018, Diretta quarta PUNTATA: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:22:00 GMT)

Silvia Provvedi è incinta?/ Video - la mamma semina il dubbio : “Il figlio non sarebbe di Fabrizio Corona” : Silvia Provvedi è incinta? Video, la mamma a Mattino Cinque semina il dubbio: “Il figlio non sarebbe di Fabrizio Corona”. Le ultime notizie sulla cantante della Donatella(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:56:00 GMT)

Fabrizio Corona/ Il giallo sulle minacce via Instagram : “Tra poco uscirà la verità e pagherai - non avrò pietà” : Fabrizio Corona e il giallo sulle minacce via Instagram: “Tra poco uscirà la verità e pagherai, non avrò pietà”. Le ultime notizie sull'ex re dei paparazzi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Fabrizio Corona è ancora innamorato di Silvia Provvedi? La confessione : Silvia Provvedi nei pensieri di Fabrizio Corona? La verità a Mattino 5 Fabrizio Corona è innamorato di Silvia Provvedi? Sarebbe stata questa la confessione di Monica Alberti a Mattino Cinque. La madre de Le Donatella ha confessato che a sua detta il re dei paparazzi avrebbe la figlia ancora nel cuore. “Sono convinta che Fabrizio sia molto innamorato di Silvia, anche adesso. Te lo sottoscrivo”. La madre di Silvia Provvedi ha ...

Monica Alberti contro Fabrizio Corona/ La madre di Silvia Provvedi a Mattino5 : "Non deve negare e mentire" : Monica Alberti è pronta a parlare nuovamente di Fabrizio Corona conferma che la storia tra lui e la figlia è stata grande e non c'è bisogno di negarlo, cos'altro dirà oggi?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:16:00 GMT)

Fabrizio Corona vs Barbara d'Urso/ "Sembra il Ken umano" : le cause di un contrasto che dura da cinque anni : Fabrizio Corona vs Barbara d'Urso: video, ex re dei paparazzi all'attacco contro la conduttrice di Domenica Live. "Perché non parla dell'argomento della settimana? Sembra il Ken Umano"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:09:00 GMT)

Fabrizio Corona innamorato? “Non posso fare il suo nome - ma…” : Fabrizio Corona è innamorato, ma di chi? Ecco il gossip della domenica pomeriggio Presto conosceremo la nuova fiamma di Fabrizio Corona: è innamorato e lo sta facendo capire a chiare lettere! Di lui si sta parlando davvero tanto in questo periodo, per diversi motivi. Un po’ per la relazione avuta con Silvia Provvedi che ora […] L'articolo Fabrizio Corona innamorato? “Non posso fare il suo nome, ma…” proviene da ...

Fabrizio Corona SFOTTE ILARY BLASI/ Sul web lo attaccano : "Ilary ti ha distrutto e non sai manco cosa risponde" : FABRIZIO CORONA prende in giro ILARY BLASI e le lancia una nuova frecciatina su Instagram. “Canti la canzone come faceva er tuo amico!!! Ao me capisci a caciottara!!!".(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Fabrizio Corona - la mamma di Silvia Provvedi : «Ecco il vero motivo per cui mia figlia lo ha lasciato...». E lui si infuria : Fabrizio Corona furioso su Instagram. L'ex re dei paparazzi, in una delle stories, ha postato un video accompagnato da una didascalia eloquente: «Hanno aperto le gabbie...». E il...