Fabrizio Corona a Chi | «Chiedo perdono a Silvia Provvedi per averla fatta soffrire»

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona : "Chiedo perdono a Silvia Provvedi - avevo il diavolo in corpo. Ilary Blasi - ti aspetto" : Intervistato da 'Chi', Corona torna sulle dichiarazioni rilasciate a Verissimo e afferma: "Quando vivi da indemoniato, dici le peggio cose"

Fabrizio Corona : “Ho subito un furto. Mi hanno rubato i soldi che avevo messo via per Carlos e ho perso la testa” : “Chiedo perdono a Silvia Provvedi”. Dopo averla lasciata e dopo aver detto ai microfoni di Verissimo di non averla mai amata, Fabrizio Corona fa ora mea culpa e, in una lunga intervista a Chi, chiede perdono all’ex fidanzata. “Ho visto Silvia piangere in tv: lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna avere le palle per chiedere scusa. Ma in quel momento vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, ...

Ilary Blasi ancora una volta contro Fabrizio Corona : Ormai è molto evidente tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona non scorra buon sangue. Dopo gli attacchi via “” di Corona in cui la definisce “caciottara”, arriva la nuova bordata da parte della Blasi. Durante la diretta della quarta puntata la Blasi difende Silvia Provvedi e asfalta Fabrizio Corona: «Le sue parole lasciano il tempo che trovano, cambia idea ogni 20 secondi». Durante la diretta la Blasi chiede di poter parlare con Giulia e ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi umilia Fabrizio Corona : 'Argomento chiuso - lui...' : Nella diretta di lunedì la conduttrice del Grande Fratello Vip Ilary Blasi è apparsa decisamente agguerrita sull'affaire Corona. Dopo essere tornati a parlare delle dichiarazioni dell'imprenditore ...

Fabrizio Corona può salvare il Grande Fratello vip? : Martina Hamdy è il simbolo di quest’edizione del GFVip: c’è ma non si vede. E non è l’unica, ci sono anche altre comparse di cui ora non spreco dati per googlarne i nomi. Il meccanismo della nomination per com’è pensato rema contro il pubblico e contro gli autori. Le persone che hanno carattere fini