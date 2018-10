F1 - Sky Sport | Turrini sul prossimo GP degli Stati Uniti | ' Si va ad Austin | vi dico che

VIDEO Sky Sport e il servizio sulla ricerca per prevenire gli infortuni del professor Antonio Giordano : Sky Sport ha mandato in onda un servizio sulla ricerca per prevenire gli infortuni seguita da Antonio Giordano, coordinatore scientifico dello staff medico della SSC Napoli. Sky Sport ha sottolineato, nel servizio, che il Napoli è la squadra con minori infortuni in Serie A. Il professor Giordano ha spiegato come studia il DNA degli atleti: per vedere il VIDEO di Sky Sport, ...

Sport in tv : la stagione Nba su Sky : ... oltre 350 previste per il momento, replicate più volte nel corso della giornata considerando gli orari notturni delle 'palle a due' a cui vanno aggiunte analisi e servizi sui protagonisti del mondo ...

Mai così tanta NBA su Sky Sport - oltre 350 partite live nel canale dedicato : Mai così tanta NBA su Sky Sport con oltre 350 partite live, 12 a settimana e 1 partita al giorno in italiano, gli highlights della notte e NBA Action. Dalla Regular Season ai Playoffs, fino alle Finals e la WNBA, la nuova stagione del basket femminile, senza dimenticare i consueti appuntamenti con il Christmas Day,l’All-Star Weekend ed il Martin Luther king Day. Lo spettacolo è di casa con il r...

Golf - Eurotour – Eddie Pepperell vince lo Sky Sports British Masters : 16° posto per Molinari e Pavan : British Masters a Eddie Pepperel: secondo titolo nel circuito per l’inglese. Molinari e Pavan sedicesimi, 22° Manassero L’inglese Eddie Pepperell ha vinto con 279 (67 69 71 72, -9) colpi lo Sky Sports British Masters, torneo dell’European Tour disputato su percorso del Walton Heath GC (par 72), a Walton on the Hill in Inghilterra, dove hanno concluso al 16° posto con 287 (-1) Edoardo Molinari (74 72 71 70) e Andrea Pavan (73 72 67 ...

'Borriello re di Ibiza' : lo speciale di Sky Sport : "C'è un presidente che conosce come si fa Sport e ha già vinto tre campionati - prosegue Borriello -. Ora dobbiamo scalare altre posizioni per raggiungere il massimo livello". Anche Salvo la pensa ...

Su Sky Q l'app di Dazn per lo sport : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Sky Q da oggi si arricchisce con nuove app. Lo sport in streaming dell'offerta Dazn e le canzoni di Spotify arriveranno sulla piattaforma. Direttamente dalla Homepage Sky Q, sezione App, si potrà entrare nell'offerta sportiva Dazn, il servizio di ...

Su Sky Q l'app di Dazn per lo sport : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Sky Q da oggi si arricchisce con nuove app. Lo sport in streaming dell'offerta Dazn e le canzoni di Spotify arriveranno sulla piattaforma. Direttamente dalla Homepage Sky Q, sezione App, si potrà entrare nell'offerta sportiva Dazn, il servizio di ...

Golf - European Tour 2018 : allo Sky Sports British Masters c’è un trio inglese al comando - indietro Francesco Molinari e gli altri 5 italiani : Si è compiuto oggi il primo giro dello Sky Sports British Masters, che si disputa al Walton Health Golf Club ed ha una lunghissima storia alle spalle (in cui entra anche il successo di un italiano, Baldovino Dassù, nel 1975). Al comando, dopo le prime 18 buche, c’è un trittico di giocatori inglesi: Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace, tutti a 5 colpi sotto il par 72 di questo percorso, che per la prima volta ospita il torneo. ...

Milan-Chievo : visibile sui canali SkySport e in streaming su SkyGo : Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, il Milan [VIDEO] scendera' in campo per sfidare il Chievo Verona allo Stadio San Siro di Milano. Gli uomini allenati da Gennaro Gattuso arrivano al match odierno reduci dalla splendida vittoria ottenuta contro il Sassuolo per 1-4. La squadra di Lorenzo D'anna, invece, arriva al match contro i rossoneri dopo il ko di Torino. Il Milan quest'oggi avra' dalla sua parte il fattore campo, i gialloblu però proveranno a ...

Motorsport - il 34esimo episodio su Sky Sport : Formula 1: la trasferta giapponese di Red Bull La Red Bull in Giappone è tornata a brillare finendo sul podio con Max Verstappen, terzo, seguito da Daniel Ricciardo che, dopo una fantastica rimonta ...

Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” : Sky ha concluso l’acquisto del sito di approfondimento sportivo L’Ultimo Uomo, fondato nel 2013 da Timothy Small e Daniele Manusia e specializzato nelle analisi tecniche e tattiche di calcio, basket e tennis. Sky lo ha comprato da Alkemy, società italiana specializzata The post Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” appeared first on Il Post.

Golf – Sky Sports British Masters : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood tornano avversari : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood si ritrovano da avversari dopo la loro grande prova in Ryder Cup. In campo altri due protagonisti a Parigi, Justin Rose e Thorbjorn Olesen, e gli azzurri E. Molinari, Pavan, Paratore, Manassero e Bertasio Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, grandi protagonisti nel team europeo nella vittoriosa Ryder Cup a Parigi, si ritroveranno avversari, decisi però a dare spettacolo, nello Sky Sports British ...

NBA - il calendario delle partite in onda su Sky Sport : Tutta la programmazione di Sky Sport NBA, il canale dedicato a tutti i tifosi e agli appassionati della Lega di basket più spettacolare del mondo. Un appuntamento quotidiano che prevede fino a 12 partite alla settimana: la lista completa delle gare in programma nei prossimi giorni

Diretta Spal-Inter stasera su Sky Sport e in streaming su NowTv : out Brozovic : Questa sera alle ore 20.30 attenzioni rivolte allo stadio Paolo Mazza per l'imperdibile match Spal-Inter. Si tratta dell'ultima sfida prima dello stop per la Nations League. Dopodiché, nella nona giornata [VIDEO] di Serie A, i nerazzurri avranno il Derby contro i loro storici rivali, il Milan. Questa sfida sara' visibile sia in tv che in streaming perché i diritti di riproduzione li detiene Sky. Inter-Spal, la partita sara' trasmessa su Sky ...