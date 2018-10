F1 | Ricciardo non si fida della Ferrari | “non so cosa stia succedendo | ma non mostrano il

F1 - Ricciardo appiedato e furioso : “week-end compromesso - la macchina si è spenta e non è più ripartita” : Il pilota australiano non è potuto scendere in pista nella Q2, dovendo così accontentarsi del quindicesimo posto in griglia Ennesima giornata da dimenticare per Daniel Ricciardo, costretto a partire domani dalla quindicesima posizione in griglia per colpa di un problema tecnico occorso sulla sua Red Bull durante le qualifiche del Gp del Giappone. macchina spenta e urlo mefistofelico per l’australiano, apparso alquanto deluso ai ...

#CESENASTORIES - 6puntata. Anche l'altro Ricciardo va a tutto gas - tra gol - musica e risate : 'Ma non chiamatemi bomber' : #CESENASTORIES è l'esclusivo backstage bianconero: ogni mercoledì e venerdì sul sito skysport.it , sulla App di Sky Sport e sugli account social Twitter e Instagram di Sky Sport. #CESENASTORIES, i ...

F1 - Ricciardo ammette : “non faremo le qualifiche - ma se avessimo avuto questa possibilità ci saremmo divertiti” : Il pilota australiano si è detto soddisfatto del comportamento della sua monoposto, svelando di avere ottime sensazioni in vista della gara Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Russia sul circuito di Sochi. Il leader iridato, al volante della Mercedes, ha girato in 1’33″385 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas e le due Red Bull di Max Verstappen e ...

F1 - Ricciardo non perde la sua ironia : “Verstappen fa il compleanno domenica? Gli dedicherò la vittoria” : Il pilota australiano ha scherzato sul compleanno di Verstappen, sottolineando come potrebbe dedicargli la vittoria per farlo contento L’annuncio del suo passaggio alla Renault ha spinto la Red Bull a chiudere completamente i rapporti con Daniel Ricciardo, costretto a vivere da separato in casa questi ultimi mesi del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse L’australiano però non ha perso la sua ironia, una caratteristica che lo ...

F1 - GP Singapore – Ricciardo perde un secondo e il sorriso dopo il Q3 : “non so spiegarmi il perchè. Situazione complicata” : Daniel Ricciardo deluso dopo il risultato ottenuto nelle qualifiche del GP di Singapore: l’australiano chiude sesto, una posizione che lo costringerà a dover rincorre i piloti di testa Tanta delusione sul volto di Daniel Ricciardo che fa fatica a sorridere dopo il 6° posto ottenuto nelle qualifiche dl GP di Singapore. L’australiano era partito bene, ma durante il Q3 qualcosa è andato storto. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota ...

F1 – La Red Bull emargina Ricciardo - Marko svela : “Daniel non parteciperà più alle riunioni del team” : Il pilota australiano non potrà più prendere parte alle riunioni in cui si parlerà della monoposto del prossimo anno, visto il suo passaggio alla Renault L’avventura di Daniel Ricciardo al volante della Red Bull si concluderà alla fine di questa stagione, nel 2019 infatti l’australiano sarà un pilota della Renault insieme a Nico Hulkenberg. AFP/LaPresse Motivo questo che ha spinto il team di Milton Keynes ad escludere da oggi ...

F1 - Ricciardo non si pente di aver scelto la Renault : “Red Bull più veloce - ma so a cosa vado incontro” : Il pilota australiano è tornato a parlare della decisione di lasciare la Red Bull per la Renault, sottolineando di non essersene pentito Sono sette le gare che rimangono da qui alla fine della stagione, le ultime per Daniel Ricciardo alla guida della Red Bull. Nel 2019 infatti l’australiano correrà per la Renault, sposando un progetto a lungo termine che prevede una costante crescita della scuderia francese nei prossimi ...

Renault F1 : arriverà Ricciardo - ma non ci saranno prime guide : In un week-end monzese che ha visto tutta l’attenzione incentrata sulla sfida Ferrari-Mercedes, c’è chi, come Renault, guarda al futuro, forte di segnali rassicuranti provenienti dalla propria vettura e dal lavoro di tutto il team, con un anno a venire che si preannuncia ricco di novità, grazie all’arrivo di un nuovo top driver come Daniel Ricciardo. La Casa francese ha dato vita a una tre giorni più che positiva, nonostante la necessità di far ...

F1 - Ricciardo ritirato a Monza : il motivo però non è attribuibile alla power unit Renault : Il motivo che ha causato il ritiro di Ricciardo a Monza non è stato dovuto al cedimento del motore, ma ad un problema alla frizione Ennesimo ritiro per Daniel Ricciardo in questo tremendo finale di stagione, il pilota australiano ha dovuto alzare bandiera bianca al diciottesimo giro per una fumata arrivata dal retrotreno della sua Red Bull. Photo4/LaPresse Secondo una prima analisi svolta dai tecnici della Renault, costruttore che fornisce ...

F1 - Ricciardo incassa i complimenti di Hamilton : “scelta coraggiosa andare in Renault - non è da tutti” : Il pilota della Mercedes ha commentato la scelta di Ricciardo, che ha deciso di lasciare la Red Bull per sposare il progetto della Renault Nella prossima stagione Daniel Ricciardo correrà con la Renault, lasciando dopo tante stagioni la Red Bull. Una scelta difficile ma convinta quella dell’australiano, che ha incassato i complimenti di Lewis Hamilton per il coraggio dimostrato in questo importante passo della sua carriera: ...

Formula 1 - Red Bull - Verstappen sorpreso : 'Non mi aspettavo la decisione di Ricciardo' [VIDEO] : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport F1 HD, Max Verstappen ha parlato dell'approdo di Daniel Ricciardo in Renault , sottolineando come l'addio del talento australiano alla Scuderia quattro volte campione del mondo sia stato ...

Formula 1 - conferenza GP Belgio 2018. Alonso : 'Non è più la mia F1'. Ricciardo : 'Non ho lasciato per Verstappen' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in diverse categorie. A ...

Formula 1 - GP Belgio : Vettel lancia la sfida alla Mercedes. 'Gap non incolmabile. Ricciardo mi ha sorpreso - Alonso no' : Seb e la Ferrari ci credono. Vettel vuole il titolo mondiale, sia piloti che costruttori e lo fa capire chiaramente alla vigilia delle prove libere di Spa. Il ritorno della Formula 1 in Belgio ...

F1 Ricciardo : "Non lascio la Red Bull per Verstappen o l'arrivo della Honda" : Finite le ferie la F.1 riprende dalla colline di Spa, con i tanti cambiamenti di casacca per il prossimo anno annunciati nella pausa estiva. Fra questi, i principali hanno riguardato l'addio di Alonso ...