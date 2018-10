F1 | Nico Rosberg | “Hamilton-Mercedes | un pacchetto vincente Vettel? Errori per troppa

F1 - Nico Rosberg : “Sebastian Vettel non potrà vincere il Mondiale se continuerà a fare così tanti errori” : “Non puoi battere Lewis Hamilton e vincere il Mondiale se fai così tanti errori” Una sentenza dura e netta quella di Nico Rosberg nei confronti di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Il pilota della Ferrari a Monza ha commesso un altro grave errore in partenza, che ha compromesso tutta la gara e pur con una vettura eccellente, ha ottenuto solamente un quarto posto. Ora Hamilton si è portato a 30 punti di ...

Nico Rosberg : «Ci vuole testa per vincere» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 35 di Vanity Fair in edicola dal 29 agosto al 5 settembre La nostalgia richiede premure che Nico non considera, impegnato com’è a tracciare traiettorie di nuovi equilibri esistenziali. Pronto? «Ciao, sono in piscina, a Ibiza». Ci sono vite baciate da soli patinati. C’è chi se li fa bastare. E chi invece no. Nico Rosberg, 33 anni, tedesco con venature finlandesi, sposato con Vivian Sibold, due figlie, ...